Para nadie es un secreto que para los municipios los impuestos locales constituyen una importante fuente de recursos económicos; entre ellos, el ICA refleja la actividad económica de los mercados. No sucede lo mismo con el impuesto predial, que no tiene relación con la dinámica de los negocios, solo depende del avalúo catastral del inmueble. A pesar de la difícil situación que atraviesa el país, los gobiernos municipales parecen no tener en cuenta que desde el comienzo de la pandemia han desocupado decenas de miles de locales, oficinas y, aunque en menor cantidad, inmuebles de tipo residencial, predios que pertenecen, en las debidas proporciones, a todos los estratos socioeconómicos.

Seguramente transcurrirá el año 2021 sin que la situación inmobiliaria tenga una mejoría importante, lo cual significa que muchísimos propietarios continuarán sin percibir las rentas que habitualmente recibían por concepto de alquiler o arrendamiento. Es indudable que los inmuebles han bajado de precio, y los municipios están en mora de reconsiderar el avalúo catastral de estos o el porcentaje que sirve para determinar el monto del impuesto predial.Santiago Montejo Rozo

Orgulloso de ser colombiano

En dos ocasiones me he sentido muy, muy orgulloso de ser colombiano. La primera de ellas, cuando el Atlético Nacional, después de la tragedia aérea, en un gesto de gallardía deportiva le cedió al club Chapecoense la Copa Sudamericana. Y la segunda, ahora, cuando el Presidente de Colombia les extiende la mano por diez años a un millón de venezolanos para que puedan regular su situación en Colombia, puedan trabajar, tener seguridad social, etc. En resumen, que puedan sentirse en Colombia como seres humanos.Eduardo Escobar Borrero

Atropello a pensionados

Hasta cuándo vamos a permitir que nuestro derecho a recibir una mesada pensional, resultado de años de aporte económico, con el cual las instituciones pensionales pudieron realizar inversiones y lograr lucro económico, adicional al impuesto que pagamos al Gobierno durante todos estos años de trabajo, siga siendo diezmada por el sistema impositivo. Enumero algunos de los actos que han disminuido el ingreso año a año: eliminación de la mesada 14, incremento del aporte a salud del 4 al 12 %, incrementos anuales inferiores al del salario mínimo, y ahora viene la propuesta del viceministro de Hacienda de gravar las pensiones mayores de tres salarios mínimos. Basta ya de atropellos a esta clase trabajadora que ha contribuido al progreso del país.Héctor Osorio

