El ejemplo de Holmes Trujillo

Señor director:



No conocí al exministro Carlos Holmes Trujillo, así que solo puedo pensar en su estilo ahora que se habla tanto de él a raíz de su partida. Él era un hombre de gran experiencia en la vida política. Y estaba al frente de uno de los cargos públicos más delicados del país, como es la defensa nacional, que tiene como primer cometido enfrentar tantos frentes de delito. Seguramente, como lo dice su editorial, sería de nuevo candidato presidencial, con muy buenas opciones no solo por su largo recorrido, sino por su talante, que es lo que más destacan hoy. Ese ejemplo de unión, de decencia, de respeto, aun en la divergencia, es lo que deben copiar quienes se dedican a este oficio. Hoy más que nunca necesitamos líderes que convoquen en lugar de polarizar.Dagoberto Castaño Paredes

Un dirigente sensato

Señor director:



Un inmenso vacío quedará en el sindicalismo colombiano con la desaparición de Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. El señor Gómez era sensato, pausado, conciliador y de actuar guerrero cuando defender los derechos de los trabajadores colombianos lo exigía. Gobierno y trabajadores lo extrañarán a la hora de negociar el salario mínimo, porque sus opiniones equilibradas siempre facilitaron los diálogos. ¡Gente buena!Mario Patiño Morris

Oportunidad para las mujeres

Señor director:



En una época en la que las mujeres están asumiendo un rol mucho más activo en política, cuesta entender por qué en Colombia conservamos aún ese prejuicio de que la mujer fue creada únicamente para acompañar al hombre o para asuntos inherentes solo al hogar. Países como Inglaterra, Alemania, Nueva Zelanda, Chile, Brasil o Costa Rica han sido o están siendo gobernados por mujeres, y los resultados de sus gestiones han demostrado ser altamente positivos.



De hecho, Angela Merkel, canciller alemana, es hoy catalogada como la mujer más poderosa del mundo, precisamente porque logró penetrar el círculo que habían creado los miembros del club de la testosterona. Ya es hora de que algo distinto ocurra aquí y de que la que obtenga los votos suficientes no deje dudas de que también pueden.Wadid Arana D.

La urgencia de las vacunas

Señor director:



La pandemia de covid-19 es una verdadera tragedia nacional. Ya hemos tenido que lamentar la muerte de más de 51.000 colombianos, más del doble de los ocasionados por la erupción del Nevado de Ruiz y la destrucción de Armero. A diario se están reportando cerca de 400 fallecimientos, no obstante el esfuerzo de las entidades gubernamentales y el sacrificio heroico de los médicos y de todo el personal que está en la primera línea de atención.



Ante este panorama, es urgente empezar a vacunarnos. Estamos rezagados y para alcanzar la meta de 35.000 vacunados, llamada inmunidad de rebaño, se requiere el esfuerzo de todos. Es un deber y una responsabilidad que debemos asumir colectivamente, porque nadie se salva solo. La prioridad está en la acción del Gobierno para dar celeridad y seguridad al proceso. Por otra parte, tenemos que seguir cuidándonos.Campo Elías Ardila

