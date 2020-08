Sobre la renta básica

Señor director:



Respecto a la renta básica han surgido diversas propuestas; la mayoría, alegres y favorables. Mi propuesta resultará incómoda, pues la renta básica universal en nuestros países no es factible ni posible. Tampoco es factible para los mayores de 18, como dicen algunos. Pues esto aumentaría la población de los ‘ninis’, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y menos ahora que es difícil conseguir trabajo y es caro estudiar.

Para la fuente de ingresos que sustente esta renta se debe apoyar la propuesta de la ONG Icrit, del nobel Stiglitz, el economista Piketty, Jayati Ghosh y el exministro José A. Ocampo, para que los titulares de altos ingresos o patrimonios aporten impuestos. Paradójico, pero muchos de ellos lo aceptan. Al ser mal manejado el ingreso básico, este se convierte en ‘asistencialismo’, el mismo que criticamos de Venezuela. Para hacerlo viable debe iniciarse con comunidades del área rural, a fin de estimular sus emprendimientos productivos.Fidel Vanegas Cantor

Una vía para bicicletas

Señor director:



Hace meses no salía. Lo tuve que hacer por una urgencia y, grata sorpresa, vi que medio carril en la carrera 68 era para bicicletas. Había trancón de norte a sur en los carriles para vehículos, pero al mismo tiempo había centenares de ciclistas que se desplazaban y corrían menos peligro, sin tener que ir por entre los carros y, por pura lógica, al ir en grupo grande estaban menos expuestos a los ladrones de bicicletas. Sugiero que se mantenga la medida de norte a sur. Y que se revise si todas las rutas de transporte por esa vía son necesarias. El covid no se irá tan pronto, y la bicicleta será un medio cada vez más utilizado, con el que menos peligro se corre siempre que se lleve el tapabocas puesto. Hay que estimular este transporte, eso sí, exigiéndoles cumplir las normas.José Francisco Piñeres

Bioseguridad para teatros y cines

Señor director:



No entendí la resolución 1408 del 2020 del Ministerio de Salud, según la cual la ocupación de las salas no podrá superar el 50 por ciento de su capacidad. Con un análisis sencillo, se aprecia que la misma resolución establece que la ocupación no podrá superar el 16,7 por ciento, ya que dejar dos sillas vacías entre cada puesto implica ocupar solo una de tres, con lo cual la capacidad se reduciría al 33,3 por ciento, y dejar una fila vacía entre cada fila ocupada reduce adicionalmente la capacidad en 50 por ciento, para llegar a una ocupación máxima posible del 16,7 por ciento. No creo que con esta ocupación y el mismo nivel de tarifas puedan sobrevivir teatros y salas de cine.Augusto Daza Silva

Era para decretar el duelo

Señor director:



Vergüenza me ha producido el discurso del señor Presidente, vanagloriándose de que el número mensual de masacres se ha reducido durante su gobierno.



Independientemente de la manera como ha manejado las cifras, los colombianos esperábamos, más bien, que manifestara su estupor y su dolor por las víctimas y que decretara unos días de duelo, al menos en las regiones donde ellas se han producido.Fernando Sánchez S.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co