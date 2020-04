Justicia a violadores

Señor director:



Según informó este diario, entra de nuevo a debate en la Cámara el proyecto que estudia la cadena perpetua para violadores de niños. Esa fue una bandera de la exsenadora Gilma Jiménez. Este es uno de los delitos más miserables, con unas consecuencias sociales que pocos se detienen a pensar. Lo grave es que muchos de los criminales son personas enfermas, que no se recuperan fácilmente.

Por eso, la cadena perpetua sería lo más aconsejable, porque siempre serán un peligro. Pero, en todo caso, lo que se necesita es que se aplique la justicia, porque muchos casos se quedan en la impunidad. A eso, a la agilidad judicial, a que denunciar no sea un camino tortuoso para las víctimas, tiene que apuntársele ya.



Carmen Rosa Novoa

Regreso a las labores

Señor director:



La aparente diferencia entre las disposiciones del Gobierno central y los locales produce incertidumbre y desconcierto en los empresarios y trabajadores. Algunos mandatarios, con la mejor intención, parecería que evitan ponderar los beneficios vs. riesgos de prolongar la inactividad económica. Sobre todo cuando el problema social los está desbordando. ¡Hoy, con cada día de paro, mucha gente está pasando hambre y se está quebrando! Los mercaditos y refrigerios no dan abasto, y sin el apoyo de los bancos el cierre de un negocio es definitivo. La carga de los protocolos de salubridad debe recaer en las administraciones, que deben asistir en tiempo real en los puestos de trabajo formales e informales, organizando y monitorizando in situ. Los empresarios y los trabajadores no son salubristas. Existen varios modelos de integración económica con la pandemia que ya se han puesto en marcha en el mundo con buenos resultados.Carlos H. Quintero B.

Esto va para largo

Señor director:



Con absoluta seguridad somos muchas las personas que estamos de acuerdo con lo expuesto en este diario por Paola Ochoa (27 de abril), cuando asevera que “es hora de decirnos la verdad: esto va a durar un par de años más”. Y la comunidad científica ha llegado a la conclusión de que la pandemia del covid-19 solamente será tratable y curable con una vacuna, que está en la etapa de prueba con animales y llegaría a la población en un término de entre 18 meses y 2 años. Pensando en eso deben actuar los gobiernos y la sociedad, creando defensas con los mejores sistemas de salud, fortaleciendo los pequeños hospitales, haciendo respetar los protocolos y protegiendo de la mejor manera a sus médicos. Además, unidos gobiernos nacionales y municipales en la toma de decisiones. Y, en todo caso, pensando en que esto va para largo.Jorge Enrique Giraldo Acevedo

Íquira, Huila

El ejemplo de Ricaurte

Señor director:



Quiero destacar cómo Ricaurte, uno de los municipios de Cundinamarca, está libre de virus. Esto, en gran parte, por la disciplina de sus habitantes, la cual ha sido ejemplar, puesto que se han cumplido estrictamente las medidas dictadas por el Presidente y, así mismo, las del alcalde. Si todas las ciudades y municipios hacen este esfuerzo disciplinario, se sumarían a la lista de los que están libres del virus y habría tranquilidad y mejoría de la economía. Julio Cesar Patiño Díaz





El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co