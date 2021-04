Ciudad petrolera olvidada

Señor director:

Barrancabermeja, la bien llamada Capital Petrolera de Colombia, celebrará en un año su centenario de vida municipal. Es una ciudad que obtuvo casi todo desde su nacimiento: dinero, petróleo, servicio férreo nacional, servicio fluvial por el río Magdalena, servicio terrestre por una carretera llamada La Nacional y servicio aéreo (en la época de Yariguíes). Hoy en día sigue entregando con su petróleo regalías al país y recibiendo a cambio poca inversión social, no solamente a sus habitantes sino a sus regiones aledañas, hasta el punto de que hoy, después de más de 65 años, el Gobierno no le ha culminado la construcción de su autopista Barrancabermeja-Bucaramanga.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Barrancabermeja

Hace falta de cívica

Señor director:



Con el objeto de disminuir el contagio de covid-19 en la ciudadanía, el pasado fin de semana fue decretada la cuarentena en Bogotá. El aislamiento fue casi nulo: jóvenes jugando basquetbol en canchas de parques, ciclistas por toda la ciudad y almacenes, diferentes a los autorizados, abiertos. Ante este panorama, uno se pregunta en dónde está la autoridad, por qué la gente no acata la orden impuesta; cuánta falta hace la materia de cívica en los planteles educativos.Francisco Javier Cajiao G.

Los daños del ‘fracking’

Señor director:



El pasado 12/4/2021, EL TIEMPO publicó un artículo titulado ‘Los pilares para que el ‘fracking’ traiga sostenibilidad al país’. El escrito expone la defensa que hacen del sistema la Asociación Colombiana del Petróleo, un ejecutivo de la firma IDP y el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Los mencionados expertos defienden lo que obviamente tienen que defender y enfatizan los supuestos beneficios económicos que traería la explotación de hidrocarburos con el método de fracking, pero no mencionan los daños ambientales de ese sistema: contaminación de aguas superficiales y subterráneas, inestabilidad del suelo y el subsuelo, desecación de los terrenos con el consecuente impacto en la fauna y la flora, emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros. Quienes defienden el método olvidan que el mundo está ad portas de abandonar el uso de combustibles fósiles y que a la vuelta de unos años posiblemente desaparecerá el oropel.Santiago Montejo Rozo

Cuidar mejor a las mascotas

Señor director:



Una mascota es una parte de nosotros, es una preocupación constante el saber si está bien, el procurar no dejarlo solo, el saber todo el tiempo de él. Esas caricias que manifiestan de diferentes formas –lengüetazos, mover la cola de lado a lado cuando llegamos a casa, esa mirada tan especial– no tienen comparación. Las mascotas se convierten en compañeros fieles e incondicionales en los mejores y en los peores momentos. Por eso hay que tener presente la importancia y el cuidado que cada una de ellas merece. Es duro ver en las redes cómo algunos los maltratan, cómo son tirados a las calles y sin imaginar qué les espera. Hay que tomar un poco de conciencia, y se necesita también buscar darle un poco más de vida a quien lo necesita, a los animales, a las queridas mascotas.Karen Lorena Carvajal

