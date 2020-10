La intimidad de los niños

Señor director:



Muy importante la nota de la sección de tecnología de EL TIEMPO, en la cual se advierte sobre los riesgos de publicar información en internet sobre los niños. En esta era digital, no es un asunto de poca monta. Como lo advierte la nota, no sabemos en manos de quiénes caen las imágenes o videos publicados, y también vulneramos el derecho a la intimidad que tienen todos ellos. Nosotros, como adultos, sí podemos decidir qué publicamos, pero nuestros hijos no.

¿Por qué nos creemos con el derecho de decidir por ellos? ¿Estamos seguros de que cuando sean adultos estarán cómodos con todas esas fotos y videos publicados en el pasado?



Todos nos sentimos muy orgullosos de nuestros hijos y los amamos profundamente, pero la información dada por el periódico prende unas alertas ante las cuales sería pertinente prestarle toda la atención.Giovanny Caicedo

La vía Mosquera-La Mesa

Señor director:



Uno de los sectores económicos indicados para apalancar la reactivación es la construcción y el mejoramiento de vías. Sin embargo, he visto con preocupación que la vía Mosquera-La Mesa no ha tenido ningún progreso durante los siete meses de la pandemia y, de hecho, a lo largo de la vía no se ve a nadie trabajando o al menos quitando las barreras que hay sobre la calzada. ¿Se acabó el presupuesto? ¿Dónde están los interventores? Los usuarios hemos sufrido los inconvenientes de esta obra desde hace por lo menos cuatro años, y todavía no se vislumbra que se termine.Alberto Restrepo Velásquez

Propuesta para la 7.ª

Señor director:



Dada la falta de transporte público masivo y de calidad por esta vía, propongo una carrera 7.ª arborizada, para la movilización de autos particulares y transporte público, con vías rápidas, puentes peatonales y plazoletas para transeúntes, desde el norte hasta la calle 72. Realizar el puente previsto en la calle 92, conectando la 7.ª hacia el sur con la circunvalar, descongestionando el corredor de la 7.ª, donde se forman trancones de 15 o más minutos, y se generan filas hasta la 109.



Construir un puente sobre la Circunvalar a la altura de la calle 85, en los dos sentidos, para evitar el semáforo de la 85 con Circunvalar. Las ciclorrutas y vías para bicicletas deberían dejarlas por la avenida 9.ª desde la calle 170 hasta la 127; luego, carrera 11 hasta la calle 72, y posteriormente, la carrera 7.ª. hacia el sur.Roberto García Ortiz

Aplicar el Código de Policía

Señor director:



Permanentemente somos testigos de la reiterada violación del Código de Policía por personas irrespetuosas, a veces con deliberado morbo, que orinan en cualquier calle o esquina de la ciudad. Ya es hora de que se tome acción al respecto y se impongan las sanciones que señala el citado código, pues con ese comportamiento se producen, en no pocas ocasiones, reacciones y hechos violentos. Las autoridades de policía están en la obligación de actuar con mano dura frente a ese tipo de conductas. El citado Código de Policía debe dejar de ser, en este aspecto, letra muerta.Roberto Plata Torres

