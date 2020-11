Un ser muy particular

Señor director:



Increíble lo que son los ídolos deportivos. La muerte de Maradona, uno de los futbolistas más grandes en la historia de ese deporte, ha conmocionado al mundo. Fue un rebelde hecho a pulso, con unas virtudes maravillosas y con mucho coraje.

Tuvo debilidades como ser humano, que las sufrió, además. Pero lo que hizo en las canchas, llevando alegría y entretenimiento, y especialmente encumbrando a su país y su fútbol, es grande. Fue campeón del mundo.

He visto a personas de otras nacionalidades con su figura tatuada en la piel, otros que guardan la camiseta como una reliquia, que recuerdan muchos goles, que se saben su vida. Eso significa que era un ídolo diferente. Nadie le quita que es un ser particular que merece todos los honores.José Francisco Piñeres

El corredor de la 7.ª

Señor director:



No es serio ni responsable que cada alcalde bogotano, en el estrecho lapso de sus 4 años de gobierno, pretenda una ciudad distinta. Seguiremos en subdesarrollo permanente mientras no haya una formulación de destino que acaten todos.

El corredor de la carrera 7.ª podría estar siguiendo la nefasta historia del metro, con discusiones desde hace 70 años que nunca llegan a realizaciones tangibles. Y así mismo ha pasado con grandes proyectos como los parques lineales de Cerros Orientales y el río Bogotá, que Peñalosa dejó definidos y que transformarían las pautas oxigenantes de esta sufrida metrópoli. Hay un desperdicio sistemático de los recursos que hemos aportado todos los contribuyentes durante siglos.Germán Ruiz Silva M.

Ópera con talento colombiano

Señor director:



Interesante la columna de la mezzosoprano colombiana Martha Senn en EL TIEMPO sobre la presentación de ópera en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá. Talento totalmente colombiano, cantando en escena a Puccini y Schicchi con la Ópera de Colombia y la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá. Poco o nada se sabe sobre las óperas, zarzuelas, operetas y sainetes escritos por colombianos. Florinda, la Eva del Imperio godo español, ópera mayor en cinco actos. Letra: Rafael Pombo. Música: José María Ponce de León, ambos bogotanos. Se estrenó en Bogotá y París en 1880. Protagonizada por la soprano italiana Emilia Benic y el bajo Epifanio Garay, nuestro pintor bogotano. Sería un éxito desempolvar estas partituras.Helena Manrique Romero

Legislar sobre los damnificados

Señor director:



El muy elocuente y acertado artículo de su edición de ayer ‘Damnificados o desplazados’ pone el dedo en la llaga de un eterno problema, que en nuestro país siempre va a tener vigencia, desafortunadamente. Es imperativo que uno de nuestros congresistas presente un proyecto de ley para definir estas situaciones y, en esa medida, que haya una política de Estado que permita atender de una forma congruente a las personas que sufren tragedias. Debería ser el gobierno de turno, pero parece que eso no es prioritario en su agenda.Jorge Humberto Alonso R.

