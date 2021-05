La ‘Marcha del silencio’

Señor director:



Me refiero a su editorial 'El mensaje de Cali' (26-5­2021). Lo que hizo Cali y lo que comienzan a hacer otras ciudades es una expresión de desespero y cansancio. Es el sentir de la mayoría del país al ver que no podemos movilizarnos libremente, que se cierran las empresas y crece el desempleo, que, como vamos, se va a perder más dinero que el que se iba a recaudar en la reforma tributaria, que no hay salidas prontas. Las partes tienen que tener grandeza, los del comité del paro deben pensar en las consecuencias grandes del covid-19, en lo que nos ha costado en vidas y en pobreza. Hay desigualdades, la juventud necesita oportunidades, hay injusticias, pero se debe dialogar; sobre todo, respetar los derechos de los demás. Entre todos podemos sacar adelante al país. Por todo, debemos pensar en Colombia. Es urgente que paren esos bloqueos que nos estancan, que nos empobrecen más.

Lucila González de M.
Bogotá

Bogotá

Una reforma de la salud

De la cifra de los 100.000 muertos por covid-19, me quedó sonando que más de 7.000 murieron en casa. No se saben las condiciones ni las verdaderas causas, si fue por falta de asistencia oportuna... Pero causa un dolor grande. Yo creo que si algo nos tiene que dejar esta pandemia, es un mejor sistema de salud. Un sistema que sea más humano, más ágil, más cercano a la gente. Ya hemos avanzado, pero aún las urgencias siguen siendo un doloroso espectáculo, aún las citas son demoradas, especialmente con especialistas. La salud debe ser dirigida hacia la prevención. Es donde se ahorra en vidas y en costos. Y se debe atacar la corrupción. Y, así no suene bien en estos momentos, se necesita una reforma de la salud.

Dagoberto Castaño Paredes
Bogotá

Bogotá

Hora de hacer propuestas concretas

Es el momento de presentar propuestas; quienes dicen representar al pueblo deben levantar su voz en los escenarios donde se debaten proyectos de ley, para construir y no destruir. La juventud está en la calle porque no tiene estudio, trabajo, futuro y su visión de vida es incierta. El Gobierno debe ser el creador de empleo, tiene las necesidades a la vista. Una justicia represada, descongestión judicial, promover que los jóvenes que estudian derecho ocupen esos cargos para tener justicia, que está represada 10 años y más.



La Fuerza Pública necesita jóvenes que se encarguen de actividades comunitarias y de seguridad ciudadana. El campo, la construcción de vías terciarias. La salud requiere médicos y auxiliares de enfermería que atiendan en las poblaciones apartadas. La industria, talentos informáticos. Hay un potencial de deportistas, niños y jóvenes, en diferentes disciplinas que necesitan patrocinio. La meritocracia hacia los jóvenes debe ser responsable y cierta. Esas deben ser algunas de las acciones para sacar adelante una iniciativa legislativa. Los jóvenes no necesitan nada regalado. El financiamiento de la política social debe apuntar a la reactivación del empleo y la preparación de los jóvenes para que tengan un futuro próspero.

Álvaro Sandoval Gómez

