Comentarios indignantes

Señor director:



Una entrevista radial que no salió al aire, pero que sí se filtró en Instagram, ha suscitado indignación general en Colombia. Un tal periodista Fabio Zuleta, hermano de los cantores vallenatos hermanos Zuleta, entrevistó en su emisora a un supuesto palabrero de la etnia wayú, para negociar mujeres vírgenes para que le rascaran la cabeza y la espalda. Bellacos. Tanto el uno como el otro. ¿Dónde está el chiste?

Un palabrero tiene una jerarquía. Es un intermediario para administrar justicia en su comunidad, pero no un proxeneta. El testimonio de una princesa indígena fue: “No nos vendemos, no tenemos precio”. Roberto 'putchipu', o palabrero, es un impostor que debe de ser juzgado al igual que Zuleta por irrespetuosos; ellos deben recibir una sanción social ejemplar. La trata de inocentes es más común de lo que la gente imagina, no sólo por parte de estos personajes funestos, sino en todas partes del mundo. Helena Manrique Romero

Bogotá

Todos debemos aportar

Señor director:



Definitivamente, para recuperar la economía del país a todos nos tocó aportar algo. Es así como las empresas deben establecer tres turnos al día, trabajar sábados, festivos y domingos, mínimo por un año. Esto traería como beneficio la descongestión del transporte, de las ciudades, la reducción de los delitos, mayor empleo, mayor productividad y mejoría en las exportaciones. Las empresas, a su vez, deben dar oportunidades de trabajo a todo el mundo, así como a personas mayores y minusválidas, con beneficios tributarios. Para esto se requiere el aporte de los empleados en cuanto al costo de recargos nocturnos y costo de los festivos, para que se reduzca a la mitad.



Así es como en las posguerras, países como Japón, Corea o Taiwán han resurgido con la fuerza, el apoyo y el aporte de cada ciudadano. Finalmente aportan la empresa, el empleado y el Estado. Trabajando, al país lo recuperaremos pronto.Julio César Patiño Díaz

Invertir en la justicia

Señor director:



Leo en EL TIEMPO, este 25 de mayo, que el atraso tecnológico en la justicia es de más de 20 años. Yo diría que es de 50 y que digitalizarla costaría alrededor de 500 millones de dólares. Este es el mejor negocio que puede hacer el país si entendemos los beneficios que se lograrían, entre los cuales cabe mencionar que la corrupción se disminuiría en un altísimo porcentaje por la no manipulación de los expedientes, las cárceles no tendrían el hacinamiento vergonzoso de hoy, ya que los inocentes que se encuentran en ellas y no han sido sentenciados no tendrían que esperar años para disfrutar la libertad.



El país sería otro, y la justicia tendría el tiempo requerido para actuar y ser respetada por los ciudadanos. ¿Se imaginan este logro?



¿De dónde obtendríamos los fondos requeridos? De los dineros rescatados a los corruptos y de la venta de los bienes de la mafia, que se monetizarán y, según cálculos, son billones de pesos. ¿Seré muy ingenuo al plantear esta propuesta? La ciudadanía y los partidos políticos tienen la palabra. Nuestros hijos y nietos lo agradecerán. Gabriel Remolina Ordóñez





