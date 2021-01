En cumplimiento del deber

Señor director:



En cada cargo que desempeñó, Carlos Holmes Trujillo fue mástil leal y ancla segura. El hombre de las palabras precisas y profundamente sinceras. Moderado y afable, aun en los más acalorados debates políticos.

Un general de varios soles. Claro, firme y eficaz en cada cargo de los muchos que desempeñó. Sí, murió un gran colombiano. Un buen ser humano. ¡Gracias, ministro!

Un sentido y honesto saludo de condolencia a su familia, y nosotros, los que lo admiramos, le agradecemos y nos duele su partida. Buen viento y buena mar. En el puerto final, Colombia lo despide.



Ilse Bartels L.

Bogotá



* * * *



Con pocas horas de diferencia, 25 y 26 de enero del 2021, murieron en Bogotá el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de 69 años, y el presidente de la CGT, el sindicalista Julio Roberto Gómez, de 70, por covid-19.



Este virus mortal continúa, y nosotros somos nuestros propios médicos, enfermeros y cuidadores de nuestra salud y destino. Trujillo fue alcalde de Cali, ministro, diplomático y aspiraba a la presidencia de Colombia en el próximo cuatrienio. Gómez fue un incansable luchador por la clase trabajadora y, aun enfermo del virus, trabajó virtualmente hasta sus últimos días. Esta pandemia es una enseñanza tirando a maldición, por eso las medidas extremas de autocuidado hay que aumentarlas para sobrevivir.Helena Manrique Romero

¿Quién paga las revocatorias?

Qué desazón la que se siente cuando vemos el actuar de nuestros políticos, cada quien viendo las debilidades del otro para atacarlo; jamás se reconocen entre ellos sus fortalezas y sus logros. Para muestra, el despilfarro de una gran suma de dinero con las tales revocatorias para destituir a varios alcaldes, los cuales están haciendo su mejor esfuerzo para enfrentar semejante lío tan inesperado como lo es la pandemia. Ningún gobernante del mundo estaba preparado para semejante pesadilla. Sugiero que quien quiera hacer revocatoria porque no le cae bien el mandatario, que pague el dinero que cuesta y no se haga mal uso de nuestros impuestos. Suficiente tenemos con pagarles semejantes salarios para tanta ineptitud.Ifalia Sánchez

Las redes antivacuna

​

Preocupante que el 44 % de colombianos no estén dispuestos a vacunarse contra el covid, lo cual es un impedimento grave para que pronto salgamos de esta agobiante pandemia. Parece que las redes han hecho bien el nefasto trabajo de crear la comunidad de los antivacunas. Se ignora la historia del efecto de ellas para salvar vidas, lo cual ha permitido a la especie humana reducir la mortalidad infantil al máximo y duplicar la expectativa de vida. Todo medicamento o vacuna produce efectos secundarios; en este caso, los científicos han calculado que la probabilidad de reacciones alérgicas por vacuna es menor que la probabilidad de que a uno le caiga un rayo. Ojalá los colombianos mediten mejor su importante determinación.Gustavo Hernández Boada

