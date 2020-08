Señor director:



Las consecuencias que pueda tener la más grande pandemia reciente siguen atormentando a la humanidad y creando por todas partes una atmósfera de indecible malestar. Las opiniones de los más destacados epidemiólogos del mundo, sobre lo que nos espera en los próximos años, oscilan entre el pesimismo y la esperanza. La incertidumbre no permite hacer futurología sobre el virus que estamos padeciendo.

Por otro lado, contemplo mi país impasible y silencioso, cómplice asombroso de nuestra otra tragedia, la violencia. Miro desde mi ventana y veo en el panorama nacional una cadena interminable de homicidios colectivos de jóvenes, sin explicación alguna. Veo un desfile de féretros, seguidos de espíritus torturados por el dolor que destilan las páginas sórdidas de la muerte. No veo las grandes fuerzas morales y sociales de la nación, y tampoco la luz que nos saque a corto plazo de la negra noche de la violencia en la que estamos inmersos los colombianos.Licinio Zapata Vanegas

Medellín

Alegría en un solo sentido

Señor director:



Magnífica noticia la que se refiere a la terminación de la megaobra del túnel de La Línea. Un gran logro, sin duda, después de tanto tiempo que estuvimos esperándola. Me asalta, sin embargo, una duda que se convierte en una decepción, y es que solo se podrá utilizar en un solo sentido. ¿Por qué, ya emprendida esta obra de semejante magnitud, no se diseñó y construyó para utilizarla en los dos sentidos? Naturalmente hubiera requerido mayores esfuerzos, pero no comparables al de la obra en su conjunto. Además, estimo que podrían haberse reducido las dimensiones de los espacios (ancho de las calzadas, por ejemplo) y diseñar uno de los sentidos en calzada sencilla.Jorge González

¿Cómo recuperar la platica?

Señor director:



Me refiero al impuesto solidario, específicamente para el grupo de pensionados. Como es sabido, la Corte Constitucional tumbó la norma que creó dicho impuesto (decreto 568), pero el Gobierno ya lo había cobrado, deduciéndolo del valor de la pensión. La Corte, en su fallo –al menos esa fue la noticia que recibimos–, dice que dichos cobros deben manejarse como un anticipo para cruzar con impuestos futuros, sin tener en cuenta que muy buena parte de los pensionados no tenemos que pagar impuestos, pues la pensión, hasta cierto límite, es una renta exenta. Solo los que superen ese límite serán sujetos de impuesto. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar esa platica? Si la Corte no revisa esa parte de su fallo, esa platica se perdió...Jorge González

Condición laboral de los mineros

Señor director:



Viendo las noticias de los mineros atrapados, por fortuna ya recuperados, y recordando otros casos anteriores, viene la pregunta del millón: laboralmente cómo están estos señores en salarios, en salud, educación de hijos, vivienda, recreación, etc. Considero que ahí hay una buena crónica que valdría la pena ir y verificar.Mariella Castaño Díaz

