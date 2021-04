La clase emparedado

Señor director:



La clase media de Colombia ha sido a lo largo del tiempo el emparedado sobre el que recaen las medidas tributarias de los gobiernos de turno. Cada ministro de Hacienda busca aumentar los impuestos, y la que lleva la peor parte es esta clase que, sin subsidios estatales de ninguna naturaleza, se levanta a pulso y logra una vivienda, un estudio profesional para sus hijos y una vida digna para su familia. Paga sus impuestos así deba apretarse el cinturón, con la esperanza de que se vean invertidos en beneficios para la comunidad. Pero esto no es así, y cada día se ve cómo la corrupción campea en todos los entornos y ese dinero que con tanto esfuerzo se paga se evapora.

¿Será que la solución que plantea el Gobierno es subsidiar a todas las personas de menores recursos en vivienda, alimentación, desempleo, etcétera? ¿O será mejor apoyar a quienes emprenden para crear empresas que generen empleo y así no tengan que depender de las ayudas del Estado, además de que también tributan y contribuyen al crecimiento del país?Amparo Ardila

Un peaje que divide

Los peajes de Manga y Ceballos, en Cartagena, fueron suspendidos indefinidamente. ¿Y el de La Caimanera, entre Tolú y Coveñas, qué? Este peaje nadie lo quiere. Ni siquiera la ANI, que sabe del perjuicio que ocasiona al turismo de la región y a la identidad y afirmación cultural y comercial de estos dos pueblos que histórica y étnicamente son uno solo. ¿Por qué se insiste en dividirlos? Ni metiéndose uno en el alma de quienes se empeñan en mantener el cobro de tan inoportuno y desproporcionado peaje encuentra la razón y justificación de la insistencia de la decisión de persistir en este. Por favor, ANI, déjenos a los coveñeros y toludeños con los problemas que ya tenemos.Lucho Paternina Amaya

Proteger a los menores

La noticia de que “por cruzar una frontera invisible habrían asesinado a los tres menores en Quibdó, Choco” es estremecedora. ¿Cómo no cruza alguien, menos un menor, una “frontera invisible”? Pero se entiende: son las medianías de las mafias. Por eso mataron a tres menores de forma brutal. Cada día hay más noticias de estas. Lo que quiere decir que la violencia aumenta y cada vez más menores son víctimas. ¿Y el Estado? Por favor, políticas para rescatarlos, para ofrecerles educación y oportunidades. Pero por ahora, protección.Lucila González M.

No es momento de paros

Inaceptable que en pleno pico de la pandemia los líderes políticos y de sindicatos convoquen un paro nacional y que las personas acepten esta propuesta. Argumentan que es como protesta por la reforma tributaria, la cual aún no ha sido aprobada, y, adicional, según dice este diario (20-4-2021), el mayor beneficio es para los estratos 1, 2 y 3, porque el poder de compra aumenta en aproximadamente un 50 % para estos estratos y justo muchas de estas personas son las que salen a protestar. Por favor, más conciencia. Dejemos las diferencias políticas y los resentimientos. Es momento de estar unidos como nación.Julio César Patiño Díaz

