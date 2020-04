Nostalgia y fe

Señor Director:



El aislamiento obligado ya ha consumido más de treinta días de nuestra exigua vida. Han transcurrido días lentos que, poco a poco, se hacen pesados, nos arrugan el alma, nos traen recuerdos de momentos felices en familia, de reuniones con amigos, de disfrutar tantas cosas que, tal vez, ya no volverán.

Duele alejarnos de quienes llenan nuestro diario vivir: el beso de nuestros hijos, la sonrisa y algarabía de los nietos, el abrazo del amigo, todo borrado por el miedo al maldito virus. Por momentos, ante tanta información nefasta, se pierde la esperanza, y la ilusión –postergada día a día– se diluye en mensajes, fotos, videos que pretenden recortar la distancia. ¿Habrá en el futuro cercano un respiro a este encarcelamiento? Dios es nuestra única tabla de salvación. Oremos.Hernán Chaparro Plazas

Sanciones pobres

Señor Director:



Cuando uno ve que un contrato pequeño de 15 millones de pesos lo suben a 396 millones, como el de la alcaldía de Calarcá, que es 25 veces más que el original, y la consecuencia es una suspensión al alcalde, da grima y desazón la ‘severidad’ del castigo al funcionario público que maneja recursos del Estado, que son fruto de nuestros impuestos.



Para abolir la corrupción ramplona como en este caso, la pena debería ser destitución, expropiación y cárcel, máxime si se tiene en cuenta que dicho contrato es para atender una pandemia. ¿Dónde están los organismos de control del Estado, que se quedan cortos con esta clase de sanciones, que para estos casos deberían ser ejemplares?John Bernardo Caraballo Mendoza

Hambre en Venezuela

Señor Director:



Según las estimaciones del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 265 millones de personas estarían cerca de morir de hambre para fines de este año, y entre los países que concentrarían el 65 por ciento de los casos se encuentra la otrora próspera Venezuela. ¿Cómo puede ser posible que ante la indiferente e inconmovible mirada del mundo, un dictador y su séquito hayan podido saquear y acabar impunemente con una gran y rica nación, sumiendo sin piedad a su pueblo en la extrema miseria, hambre y represión? Ojalá la comunidad internacional y los organismos supranacionales también ayuden a combatir estos voraces, inmisericordes y devastadores personajes que, como el covid-19, causan tanto sufrimiento, dolor y ruina.Luis Iván Perdomo Cerquera

Mayores controles

Señor Director:



Soy residente de Bogotá y vivo en el 7.º piso de un edificio con vista a la altura de la autopista Norte y la avenida 183.



Con algo de indignación he venido observando cómo, cada día que pasa, el flujo de automóviles y camionetas particulares crece desmedidamente. Podría decir que hoy es de 100 vehículos por minuto, por lo menos, y seguramente un alto porcentaje es de ciudadanos que están infringiendo las normas de la cuarentena. Sería muy importante que las autoridades lleven un control riguroso, y que se reporte diariamente el número de infractores. Esta situación se podría estar presentando en otras ciudades. Estos ciudadanos que creen que lo más importante es poder saltarse las leyes y las normas deben ser sancionados severamente.Sánchez Martínez

