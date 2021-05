La dolorosa cifra de 100 muertos

Señor director:



Cien mil muertos por covid-19 en Colombia es una dolorosa cifra, una barbaridad. Mejor dicho, una tragedia humana que en medio de todos estos bloqueos y vandalismos no nos ha impactado lo suficiente. Hay que ver la pérdida de valiosos seres y los dramas familiares, pues hay familias que han perdido a varios de sus miembros. Y es también un golpe económico, porque son seres que producían, llevaban el pan de cada día a sus hogares, eran pensionados.

Preocupa que hoy las UCI están casi copadas y que, además, las marchas puedan ser fuentes de mayor contagio. Por favor, los marchantes, jóvenes en especial, deben entender que tienen que hacerlo en paz, con distanciamiento, con tapabocas y cuidar a quienes los esperan en casa. Los vacunados aún son pocos y, a pesar de todo, debemos seguir cuidándonos.



Y, por favor, quienes están detrás de los vándalos, no destruyan los bienes que son de todos. Esos los pagamos con impuestos. Inclusive los cercanos a esos vándalos. Personas del pueblo y ellos mismos se benefician de esos bienes: el transporte, en especial. ¿Por qué?Carmen Rosa Novoa

Incoherencia

Señor director:



Como decimos en Antioquia: bueno es cilantro, pero no tanto. Está muy bien la devoción del Centro Democrático por el expresidente Uribe. Pero es francamente contrario a la realidad, al sentido común y a la sindéresis tachar de desleal al ex alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, al expresar este su justificada incomodidad por las gestiones adelantadas frente al Eln por el jefe natural del partido de gobierno, a espaldas del Comisionado, desconociendo su competencia como responsable y líder de las gestiones de paz ante los diferentes grupos armados. Si la mente no nos obnubilara tanto, encontraríamos la deslealtad en el otro lado, como se puede deducir, inclusive, de la prudente respuesta del ilustre expresidente a las declaraciones del alto comisionado acerca de la motivación de su renuncia.Félix Otálvaro C.

Medellín

Una vacuna genérica

Señor director:



Con tanta demanda y poca oferta, amén de una alta tecnología, las escasas vacunas contra el covid-19 han sido la única salvación del mundo. Se busca en consenso que las respectivas patentes se abran para que cada país desarrolle su propia producción.

Lógicamente estos secretos se mantendrán, y veo posible esta única solución:



1) Casi todas las vacunas parecen ser eficientes, pero liberar patentes de cada una de ellas es un imposible.



2) Seleccionando solo una de ellas, la vacuna de Janssen (Johnson & Johnson) sería la elegida porque ya está aprobada universalmente, es más económica frente a las de Pfizer y Moderna por ser un vector viral no replicante, tiene tecnología más asequible, no necesita refrigeración especial y es de una sola dosis.



3) Si la OMS ‘compra’ o negocia la patente, la liberaría para una producción masiva a nivel mundial con un rápido beneficio general.Lope Flórez Quirós

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co