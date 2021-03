Respuesta del expresidente Samper

Señor director:



En su columna del pasado 21 de marzo, la señora María Isabel Rueda, mi fiel detractora desde hace varios años, pretende involucrarme en un episodio que depende de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, a cargo del doctor Camilo Gómez, con la evidente intención de tender una cortina de humo que oculte el acto irresponsable cometido por el mismo funcionario al pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nombre del Estado colombiano, “garantías” frente a las declaraciones de una indefensa y maltratada mujer, Jineth Bedoya, víctima de crímenes y vejaciones que, por lo visto, poco o nada conmueven a la periodista ni al propio doctor Gómez, quien para la época de los hechos era el alto comisionado para la Paz del gobierno de Andrés Pastrana.

El caso que menciona la columnista tiene que ver con la decisión adoptada en mi gobierno para extender concesiones vigentes sobre telefonía móvil de tal manera que pudieran llegar a las zonas rurales. Al respecto me permito aclarar que no he sido ni seré testigo en este proceso y mucho menos he recibido –como de manera ofensiva y calumniosa lo insinúa la columnista– ningún dinero por asumir este tipo de defensas de mi gobierno.



Precisamente, esto fue lo que hice en el 2019 cuando se me solicitó un relato sobre los antecedentes y las circunstancias que llevaron a la expedición de la Ley 422 de 1998, de origen parlamentario, en la cual se consagró el compromiso adquirido por los operadores de telefonía móvil de entonces con mi gobierno (artículos 2.º, 3.º y 4.º de la ley) para “expandir, actuando en red, su cobertura a todo el país, especialmente hasta los municipios identificados como de más difícil acceso”.



Para concluir, señor Director, permítame hacer un respetuoso reclamo que he debido hacer hace mucho tiempo: no está bien que la columnista Rueda utilice, como lo viene haciendo desde hace varios años, el espacio del periódico para ventilar sus odios políticos o favorecer a sus aliados ideológicos o circunstanciales, como lo hace en este caso, aprovechando la coyuntura lamentable del episodio de Jineth Bedoya.Ernesto Samper Pizano

Expresidente de Colombia

¿A la Tierra quien la salva?

Señor director:



Todos los años leemos y escuchamos lo mismo sobre el tema en “épocas de invierno”, lo que se graficaba con “abril, lluvias mil”. Pero ya desde hace muchas décadas para acá y porque los humanos venimos erosionando, abusando, destrozando y agotando, consciente o inconscientemente a este, nuestro único hogar, él nos responde con pandemias geocatastróficas de las que ninguna esquina del planeta Tierra se está salvando. Al covid-19 la ciencia lo está enfrentando y muy seguramente lo ‘derrotará’. Y a la Tierra, nuestro único hogar, ¿cómo salvarla de nosotros mismos? Quizás, ¿con la vacuna obligatoria de ecosofía al nacer? Puede ser.Ilse Bartels L.

Basura en Los Mártires

Señor director:



¿Por qué hay tanto descuido en el aseo de la calle 13, sector de Los Mártires? En contraste, toda la vía hacia el occidente aparece impecablemente aseada. ¿A qué autoridad corresponde tal sector?Alberto Coronado

