Cómo duele ver desaparecer de nuestros aires la música colombiana. Ya ni en la capital del folclor se escuchan las composiciones autóctonas. A veces se oyen en algunas emisoras en las horas de la madrugada. Sin embargo, muchas eligen solamente música foránea y de autores extranjeros. Así como se desvanecieron nuestra historia patria, instrucción cívica y la urbanidad del pénsum escolar, estas hermosas canciones corren el mismo riesgo. Nos duele Colombia.

Qué bueno sería que las emisoras, cadenas radiales y televisivas organizaran concursos infantiles y juveniles para renovar el amor patrio musical. Resucitar esas bellas canciones y bailes colombianos debe ser tarea de los locutores. Así como Dios nos ha premiado con esa variedad de paraísos naturales, también poseemos música hermosa en todas las regiones: costas Atlántica y Pacífica, Valledupar, zona Andina, los Llanos y Nariño. Revivamos nuestra música, por favor.Manuel Guillermo Rodríguez

85 años de la muerte del Zorzal

El 24 de junio de 1935, el tango quedó huérfano de su máximo exponente, Carlos Gardel, muerto en un accidente de aviación en Medellín. Con él murieron sus músicos Ángel Domingo Riverol y Guillermo Barbieri. Alfredo Le Pera, uno de los mejores letristas de los éxitos del Morocho del Abasto, también falleció. No solo Argentina, sino Latinoamérica y parte de Europa entraron en un dolor infinito por esa desgracia.



Desde entonces, el mito no ha muerto. Después de haber Gardel sido un niño claque (persona contratada en un teatro para que aplauda y ría), pues Berta, su madre, era planchadora de vestuario teatral, los músicos mayores vieron en Carlitos talento, lo apoyaron, y llegó a ser una figura del tango con registros de tenor y barítono. Hay tres países que se pelean su nacimiento en 1890: Francia, Uruguay y Argentina. Gardel es eterno. Siempre será ídolo de culto el Zorzal Criollo.Helena Manrique Romero

La revisión técnico-mecánica

La revisión técnico-mecánica debe ser replanteada. Los vencimientos y las renovaciones no deben ser hechos por años, sino por kilometraje. Deben realizarse cada 20.000 kilómetros, que es lo que un vehículo puede recorrer en un año y amerita ser revisado.Carlos E. Rubiano Rosas

Miedo de cumplir los 70

Quienes están cerca de cumplir 70 años, activos y con una buena salud, deben estar implorando que los días no transcurran, pues al llegar a la edad señalada pasarán a ser parte de los muebles viejos, como los denominaba el presidente Alfonso López.



No tiene mucho sentido que la pandemia se demore un buen tiempo y que al finalizar estemos con una artrosis galopante, producto del sedentarismo y una salud mental bastante golpeada por el encierro. Estamos dependiendo de que todo el país se cuide para derogar la medida. Entiendo el deseo de cuidarnos, pero no veo claramente los argumentos. Los viejos sabemos cuidarnos. Así que revaluemos el tema. Gabriel Remolina Ordóñez







