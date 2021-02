Juventud sin oportunidades

Señor director:



El Congreso debe legislar para otorgar facilidades a los jóvenes y menores de hoy en día, que no pueden estudiar ni trabajar porque no tienen medios digitales o económicos y, adicionalmente, las leyes no les permiten laborar a los menores de edad. No pueden trabajar ni siquiera en la informalidad, ayudando a sus padres, porque eso lo consideran explotación. Muchos están expuestos a ser reclutados por los grupos ilegales para involucrarlos en el microtráfico, el vicio, en las bandas criminales, o pueden terminar en manos de proxenetas. Esto se da en el área urbana

En la rural es mucho más grande la falencia. En el ayer no había tantas limitaciones. El que no podía estudiar trabajaba medio tiempo, aprendiendo en muchas empresas que daban esas oportunidades, sin contravenir los derechos de los jóvenes. Muchas veces, los padres se encargaban de que los admitieran en algún trabajo, con tal de no verlos perdiendo el tiempo o consiguiendo malas amistades. Los jóvenes teníamos más libertades, más oportunidades.Emma García de Carvajal

Informarles sin tapabocas

Quedamos cortos con todas las medidas de bioseguridad que juiciosamente está cumpliendo y aplicando la mayoría del sector comercial formal, pero por el lado de la informalidad (que también tienen derecho a su trabajo) hacen todo lo contrario, y en especial las ventas de comida callejera, donde no se aplica lo más mínimo de estas medidas. Ve uno a muchos que ofrecen empanadas, arepas, tinto, avena, etc., vociferando a todo pulmón y con el tapabocas de collarín. Qué peligro para todas las personas que, sin medir las consecuencias, compran en estos sitios. Creo que las autoridades deberían mirar con más preocupación esta situación, orientarlos y exigirles el cumplimiento de normas mínimas. Y así seguir disminuyendo esta fatal pandemia que tanto nos ha cambiado la vida y nos agobia.Gerardo Prada Ahumada

Las herramientas digitales

Desde el inicio de la pandemia, los colombianos han hallado formas para minimizar el impacto que las restricciones y nuevas disposiciones han generado en su economía. El uso de las plataformas digitales se disparó, las aplicaciones para domicilios, los supermercados on line e, incluso, innovaciones como bares y restaurantes virtuales se convirtieron en la mejor opción para continuar, en la medida de lo posible, con la normalidad. En consecuencia, el uso de estas herramientas digitales se hace obligatorio. Y cualquier empresa o persona que busque vender un producto o servicio debe aprovechar el auge de la virtualidad para ser competitiva, adaptándose a las nuevas disposiciones del mercado.Deicy Triviño

Que sea motivo de reflexión

Es importante que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no sea solo para discursos, mariachis y licor. La desigualdad de oportunidades, trabajos, salarios e ingresos entre hombres y mujeres es abismal. Con la pandemia se ha ensanchado la brecha, y debemos cerrarla al máximo.Carlos Fradique-Méndez

