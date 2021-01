La prioridad son las vacunas

Señor director:



La pandemia de covid-19 es una tragedia nacional. Ya hemos tenido que lamentar la muerte de 51.500 colombianos, más del doble de los que ocasionaron la erupción del Nevado de Ruiz y la destrucción de Armero. A diario se reportan cerca de 400 fallecimientos, no obstante el esfuerzo de las entidades gubernamentales y el sacrificio heroico de los médicos y de todo el personal que están en la primera línea de atención.

Ante este panorama, es urgente y absolutamente necesario empezar a vacunarnos. Estamos rezagados, y para alcanzar la meta de 35.000 vacunados, llamada inmunidad de rebaño, se requiere el esfuerzo de todos. Es un deber y una responsabilidad que debemos asumir colectivamente, porque nadie se salva solo. La prioridad está en la acción del Gobierno para dar celeridad y seguridad al proceso. Y tenemos que seguir cuidándonos, aplicando todas las medidas de bioseguridad.Campo Elías Ardila Cardozo

¿Más rebajas de penas?

Señor director:



Tras de que nuestra justicia cojea y la corrupción y criminalidad campean, el Congreso tramita un proyecto de ley que otorga más beneficios a delincuentes por aceptar los cargos. Rebaja del 83,4 % de la pena de prisión, que la legislación actual permite hasta del 50 %. Es de suponer que si a la falta de justicia oportuna, eficiente y justa le agregamos más rebaja de penas, habrá más criminalidad, francachela y comilona. Qué pesar con nuestra nación, que hoy más que nunca necesita de la magnánima y benéfica contribución de sus legisladores para sacar el país adelante en esta trágica pandemia y crisis social y económica.Luis Iván Perdomo Cerquera

Ayuda contra las masacres

Señor director:



Unos criminales, al servicio no se sabe de qué intereses, siguen cometiendo masacres. Esta vez asesinaron cerca de Buga a 5 jóvenes, entre ellos una menor de edad. ¿Cómo pueden los sicarios apuntar sus armas contra seres indefensos que apenas comienzan su vida? Tal vez, el criminal negocio de la droga requiere espacio y sembrar miedo. Esas economías ilegales tienen que ser frenadas con urgencia. Ojalá el nuevo gobierno de EE. UU. nos ayude. Necesitamos ver pronto presos

a los gatilleros y a los autores intelectuales.Dagoberto Castaño Paredes

Prioridades del Gobierno

Señor director:



EL TIEMPO (25-1-2021) nos habla de las prioridades del Gobierno para el 2021. Entre estas: – Vacunación contra la pandemia. Priotario, obviamente. – Protección de líderes sociales: es urgente y fue exigida por diferentes países y por la embajada de EE. UU. Priorizar a mujeres, comunidades: negras, indígenas, campesinas...

– Erradicar economías ilícitas, por su relación con narcoeconomías y masacres. La sustitución debe ser con cultivos para soberanía alimentaria. – Lo de San Andrés y Providencia es importante, pues ya pasaron más de 100 días. –En lo ambiental, sembrar los 180 millones de árboles y parar la deforestación para ilícitos y ganadería. Los colombianos creemos que si el Gobierno cumple estos propósitos, nos va bien a todos.Fidel Vanegas Cantor

