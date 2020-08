Solo una libra de café

Señor director:



Un documental televisivo, emitido hace pocos días desde la jungla colombiana, muestra las afugias, los vericuetos, las deficiencias económicas, educativas, sanitarias y de toda índole que allí vive un puñado de compatriotas.

En el reportaje entrevistan a un raizal, a un hombre afincado en este trozo del país que clama al Gobierno por las necesidades insatisfechas; pero el interrogado no es ambicioso, no pide ni el oro ni el moro. Él clama tan solo por una libra de café. Los quinientos gramos de café que solicita no tienen otro fin distinto que pasar una noche de desvelo con los dolientes, con los parientes y con los amigos que despiden a un colombiano más, una persona que muere por eso que se llama abandono estatal.Renzo Orlando Gutiérrez Rivera

No nos relajemos

Señor director:



En Bogotá se acaba la cuarentena general en algunas localidades a partir del 27 de agosto. Continúa el pico y cédula. A partir del 1.º de septiembre empieza el aislamiento selectivo en Colombia. ¡Ojo! El coronavirus sigue ahí, latente y presente.



Según la Organización Mundial de la Salud, en países donde la normalidad regresó se dispararon el contagio y rebrote, sobre todo en personas menores de 50 años. No demos relajarnos, así el riesgo baje y las UCI estén más despejadas. En este momento es cuando más debemos autocuidarnos, porque si el ejercicio de levantar la cuarentena y activar la economía revive el contagio, se volvería a las medidas extremas anteriores.Helena Manrique Romero

Bogotá

Infraestructura para ciclistas

Señor director:



El editorial de EL TIEMPO ‘Fiebre por la bici’, publicado el pasado 20 de agosto, expone claramente las razones y ventajas del auge del uso de la bicicleta como transporte urbano, no solo en Bogotá sino a nivel global. El cual se explica como consecuencia de las actuales circunstancias de la salud pública.



El editorial resalta la importancia de una detenida planeación urbana y el desafío que tienen los burgomaestres a la hora de plantear soluciones de infraestructura para los ciclistas. Por lo anterior, conviene que la Alcaldía de Bogotá sea prudente al reservar carriles de importantes vías, como la carrera 7.ª o la NQS, para el uso exclusivo de los ciclistas, lo cual no tiene mayores implicaciones durante esta época de restricciones, pero que, cuando regresemos a la normalidad, puede comprometer seriamente los tiempos de desplazamiento para el transporte público y privado.Santiago Montejo Rozo

Solidaridad ante la tragedia

Señor director:



Da tristeza ver que Colombia enfrenta nuevamente los asesinatos en serie de sus jóvenes. Pero también generan tristeza las declaraciones de la oposición, que de manera absurda responsabiliza al Gobierno de estos actos de barbarie, cuando el país entero conoce quiénes están detrás de estas matanzas. Está claro que el Gobierno debe hacer hasta lo imposible para evitar que esto siga sucediendo, pero no puede ser que de esta tragedia se pretendan sacar réditos políticos y que, además, se relacionen estas masacres con los acuerdos de paz de La Habana.Mario Patino Morris

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co