Una muestra de gratitud

Señor Director:



Los médicos, especialmente los que trabajan en los hospitales públicos, se ven muy expuestos ante el coronavirus, pues denuncian falta de elementos de protección. Y en todos los hospitales. Muchos profesionales de la salud están infectados, y varios han muerto. Es más que meritorio que todos los días ellos salgan a exponerse en busca de salvar vidas. Pero, aun así, es muy triste y doloroso que algunos lleguen hasta a amenazarlos, junto con su familia, como pasó en Bogotá. La peor muestra de ingratitud y egoísmo. Por fortuna son unos pocos, porque la inmensa mayoría estamos muy agradecidos. Ojalá se les reconozca como merecen.Dagoberto Castaño Paredes

Los hospitales públicos

Señor Director:



La carencia de suministros hospitalarios, insumos médicos, el no pago de deudas, salarios bajos y atrasados y muchas irregularidades administrativas más hacen crisis en los hospitales públicos, donde se generan renuncias masivas de médicos, como ocurrió en el hospital de Leticia, una de las regiones más lejanas y abandonadas gubernamentalmente del país.



Lo mismo podríamos describir de pequeños hospitales de primer, segundo y hasta tercer nivel de pueblos donde sus médicos, que trabajan con las uñas, no cuentan con asistencia, soporte de médicos internistas, menos de especialistas y laboratorios clínicos y radiológicos. De esos hospitales regionales jamás se acuerdan los senadores y concejales, no obstante recibir durante sus períodos de sesiones millonarias sumas para invertir en ellos. Pero esto nunca sucede ni se investiga.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Tom y Jerry, huérfanos

Señor Director:



Hoy estoy muy triste por la muerte del señor Gene Deitch, norteamericano, de 95 años, nada más y nada menos que el creador, dibujante y productor de la serie de muñequitos animados que aún hoy me encantan: 'Tom y Jerry'. Los millones de graciosas situaciones entre el gato y el ratón trascendieron todas las fronteras del planeta, al punto de que un famoso jeque árabe fue uno de sus más fieles seguidores y compró por millones de dólares toda la colección.



En mi generación también adoramos a 'Tom y Jerry', y personalmente sospecho que la serie tuvo origen en la genial manera como los gatos de verdad juguetean con los ratoncitos que atrapan, antes de hincarles el diente. Verlos en vivo jugando “a que te cojo ratón; a que no, gato ladrón...” es algo inolvidable, pues nos muestra la picardía y astucia del roedor para escaparse y la rapidez, agilidad y sagacidad del felino para impedirlo, diría que utilizando la hipnosis. Dios guarde en su Reino al señor Deitch por habernos dado momentos plenos de felicidad.Héctor-Bruno Fernández Gómez

