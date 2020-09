La Corte y las marchas

Señor director:



Considero que la Corte Suprema de Justicia incurrió en una incompetencia constitucional al tramitar y fallar una tutela sobre violación del derecho a la protesta pacífica, precisamente por no ser pacífica, incurriendo, además, en extralimitación al dar órdenes. La tutela no es para el caso de protesta pacífica, sino de amenaza y vulneración del derecho, y lo que se presenció en días pasados fue una guerra en dichas protestas. La Corte, por tanto, ni ha debido aceptar esa tutela ni mucho menos legislar. Siguen los exabruptos de dicho alto tribunal.Juan Guillermo Durán

Bogotá

Señor director:



Lo que no se puede permitir es que el país se divida. Se necesita que las cortes y el Gobierno tengan el más alto nivel de sindéresis y sepan sopesar y discutir el fallo, con un solo pensamiento: los derechos ciudadanos. Y uno es el de la protesta legítima, pero tiene que ser respetando las normas y a los demás, porque cuando esto se rompe hay autoridades para mantener el orden, pues es su obligación constitucional. Esto es universal.



Así las cosas, no pueden los altos poderes darles gusto a los enemigos del orden de enviar mensajes contradictorios.Ángel María Aguilar

Destruir o convivir con la coca

Señor director:



No hay que ser experto para saber que solo hay tres formas de acabar con los cultivos ilícitos en Colombia: uno es con la erradicación manual, que rinde dos hectáreas por día; otro es el uso de tractores de oruga, aplicable solo para áreas planas, y otro, la aspersión aérea con avionetas o drones en montañas, donde está concentrado el mayor cultivo de hoja de coca en el país.



Todo es cuestión de analizar fotos de mapas satelitales, determinar dónde se puede aplicar la mejor acción manual, tractorada o aspersión aérea, que no contamine ríos ni cultivos aledaños de pancoger, y actuar. Lo demás es paja. No hay de otra.

Es seguir conviviendo con la coca, seguir siendo tildados de narcotraficantes por el mundo, o destruir la hoja de coca como sea.



Usted lo decide, señor Presidente.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

Citas telefónicas

Señor director:



Hay un abuso insoportable de las líneas de atención al usuario. Por ejemplo, de las entidades de salud y servicios al paciente. Unos largos y desesperantes mensajes sobre los cuidados para evitar el covid-19, los que repiten una y otra vez, mientras van transfiriendo las llamadas, muchísimas veces sin que el usuario logre confirmar una consulta o una cita, porque al final se cae la línea y se pierde el contacto.

En días pasados demoré más de una hora intentando una cita con Kayre (operador de Colsanitas), después de que me tomaron no sé cuántos datos, los mismos que hay que repetir a varias operadoras. El refranero dice que ‘bueno es cilantro, pero no tanto’. Total, no logré el servicio.Jairo Vélez Arango

