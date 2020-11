Señor director:



Acerca de su editorial ‘Ojo al espacio público’ (24-11-2020), concuerdo en que el espacio público es una víctima de la pandemia. Pero desde antes estaba invadido. Se entienden las necesidades de supervivencia, más cuando ha aumentado el desempleo, pero los vendedores informales nunca han podido ser organizados. Se ha dicho, inclusive, que hay mafias en este espacio.

Se necesitan orden, censos y autoridad, pues el espacio público es de todos. Y se debe pensar en quienes pagan caros los locales, servicios y todos los impuestos. ¿Qué tal volver a los viejos quioscos, bien ordenados, patrocinados inclusive por empresas? Y se tiene que pensar en la salud, en que la comida de la calle sea higiénica. Hay orejas de los puentes que se pueden volver pequeñas plazoletas, que darían seguridad al transeúnte, y allí se podrían ubicar vendedores. Yo creo que estamos en un momento en que toca repensar la ciudad.Lucila González de M.

Reconstruir bien

Señor director:



La columna de Luis Noé Ochoa del sábado pasado se refiere a Providencia. Dice que no se puede reconstruir en 100 días, pues se debe pasar de madera al ferrocemento... Se debería pensar esto para todo el país. Recordemos solo Puerto Carreño, el cual con una pequeña elevación del nivel del Orinoco resultó inundado. Claro, está muy lejos del mar, pero su altitud es de solo 51 m. s. n. m. Los indígenas de la Amazonia construyen sobre zancos, previniendo las inundaciones. Las viviendas palafíticas de los litorales y las ciento por ciento en guadua de la zona cafetera nos recuerdan la sabiduría ancestral de nuestros campesinos e indígenas.



En lo anterior se deben nutrir las facultades de arquitectura e ingeniería para que los Planes de Ordenamiento Territorial sean hechos con todo el rigor que requiere un país como el nuestro.



La pandemia nos ha indicado la preferencia por las zonas rurales. También se debe pensar en megacolegios rurales bien dotados de centros educativos y deportivos.Fidel Vanegas Cantor

Huecos de aquí a Ubaté

Señor director:



Las calles bogotanas se encuentran plagadas de huecos de variadas dimensiones, comenzando por la mal llamada autopista Norte hasta la calle 145, como la carrera 13 en Chapinero, la carrera 7.ª, las calles 147,134, 140, avenida 19 al norte y todas en general. La Administración Distrital no da muestras de asumir un reparcheo serio y a fondo. En cambio, está reduciendo los carriles para convertirlos en ciclorrutas.



Todos los días vemos automóviles con sus llantas reventadas al caer en profundos huecos, sin contar los daños al sistema de suspensión que afectan su bastidor. Pero tal parece que el mal ejemplo cunde, pues la carretera a Ubaté, en gran parte de su recorrido, se encuentra en lamentables condiciones, no obstante ser la que conduce a varios departamentos. Esto pude comprobarlo hace pocos días. ¿Por qué razón no se rehabilitan estas carreteras, existiendo recursos que hasta en dólares se ofrecen a empresas particulares en calidad de ‘préstamo’?Héctor-Bruno Fernández Gómez

