Fortalecer la educación básica y pública

Señor director:



Cualquier política que beneficie a un pueblo debe ser bienvenida. En Colombia, que el pregrado universitario en todas las instituciones públicas fuera gratuito para personas de bajos recursos y creciera en cobertura sería un paso importante para avanzar en materia de educación superior. Sin embargo, no es allí donde deberían enfocarse los mayores esfuerzos. La realidad es que la educación básica y media que ofrecen las instituciones públicas tiene, en promedio, una calidad muy baja. Se gradúan bachilleres con deficiencias muy significativas en lectura, escritura, comunicación oral, matemáticas, ciencias, historia y geografía.

Desafortunadamente, la mayoría de estos bachilleres no están en condiciones adecuadas para ingresar a los programas de educación superior que ofrecen las universidades públicas prestigiosas.



No son competitivos frente a estudiantes provenientes de algunas instituciones privadas y una minoría públicas, difícilmente consiguen resultados aceptables en los exámenes de admisión, y cuando excepcionalmente logran ingresar enfrentan serias dificultades para aprobar las asignaturas y conseguir el grado.



Para que realmente mejore la educación en Colombia es preciso fortalecer ante todo la educación básica y media. No tiene mucho sentido ampliar la cobertura de educación pública gratuita y de calidad si no se prepara adecuadamente a todos los bachilleres de instituciones públicas.Olga María Velásquez

Bogotá

Lección de los ciclistas

Señor director:



Qué ejemplo de pundonor deportivo el de nuestros compatriotas Egan Bernal y ‘Supermán’ López en el Giro de Italia y en la vuelta a Andalucía (España), que ganó el último de ellos. Y quiera Dios que Egan logre coronarse campeón en Italia. Eso es hacer patria, aunque sea una frase trillada. Y trae reflexiones. El trabajo en equipo, el estar bien rodeado, el sacrificio... Y, desde luego, nos trae alegrías, nos saca de estos momentos tan duros. Mientras tanto, hay unos colombianos destruyendo, rompiendo, impidiendo el desarrollo y el trabajo de los demás... Ojalá reflexionaran, ojalá no se dejaran engañar por intereses oscuros... Ojalá pensaran en lo bello que es producir alegrías y sonrisas en lugar de dolor y rabia.Lucila González de M.

Basta ya

Señor director:



¿Desde cuándo el derecho a la protesta incluye el derecho a vandalizar, bloquear, amenazar, atacar, incendiar y destruir? ¿Dónde están los argumentos que justifican el bloqueo al que el comité del paro nos ha sometido? ¿Dónde queda el derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la movilización, a la VIDA que tenemos los demás? ¿Quién asume la responsabilidad por el colapso de nuestro sistema de salud? ¿De dónde van a salir los recursos para pagar todo lo que el comité pide? Día tras día aumentan las pérdidas, las empresas se quiebran, crece la miseria, suben los precios de los alimentos más básicos, se pierden miles de empleos y se afecta gravemente a millones. Es hora de que los colombianos nos unamos y digamos ya basta; nuestra voz merece ser escuchada. ¡Es nuestro derecho!Juanita Casas Carvajal

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co