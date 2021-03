Las sugerencias al ministro de Hacienda

Señor director:



Qué bueno sería que el ministro de Hacienda tuviera en cuenta los quince consejos que el columnista de EL TIEMPO Juan Lozano le sugiere. Entre ellos, ser audaz, valiente e imaginativo en el diseño de las políticas de austeridad, congelar la burocracia del Congreso, los lujos y gastos innecesarios de las entidades públicas, quitar los beneficios tributarios a ciertos privilegiados, impulsar un programa de mejoramiento de vías terciarias en beneficio del campo y los campesinos, de la seguridad alimentaria y la generación de empleo.

Y le recuerda que cualquier gravamen a las pensiones es absolutamente inconstitucional. ¡Mil gracias, doctor Lozano! A los que pagamos religiosamente los impuestos confiando en que serán utilizados con transparencia y equidad a favor de todos nos hace ilusión que el ministro Carrasquilla tenga en cuenta sus consejos y los aplique, como le corresponde a un funcionario público de ley.Haydée A. Chiapero B.

La violencia no es corrección ni educación

Señor director:



Tras la aprobación del Congreso de la República para reformar el artículo 262 del Código Civil Colombiano, el cual contemplaba el chancletazo y la palmada como formas de educar a los niños, ahora los padres o cuidadores de menores deben corregirlos de manera mesurada y racional. Esta evolución es significativa, ya que el crecimiento físico y mental de los infantes no se verá vulnerado ni afectados hacia el futuro con patrones violentos y efectos negativos en la personalidad.



Ojalá este avance lo hubieran vivido nuestros antepasados, cuando se aplicaba aquella absurda frase y práctica académica de ‘la letra con sangre entra’, que muchos de nuestros contemporáneos tuvieron que padecer en los claustros, escuelas y colegios.



La violencia no puede seguir siendo una constante en nuestro léxico y forma de actuar.Juan Pablo Méndez Rodríguez

La máquina de guerra y el tropo

Señor director:



El tropo es una figura retórica, familiar de la sinécdoque, la metonimia y la metáfora. Es una forma de dicción para narrar algo figurativamente.



“La máquina de guerra” fue una expresión lícita del mindefensa que llevó a que los fanáticos pidieran su cabeza, al igual que lo hicieron con los dos mindefensas anteriores, sacando de contexto su frase y aplicándola como un agravio a los niños secuestrados. Aún recuerdo a mi profesor de gramática refiriéndose a los alumnos así: “Ustedes son águilas hambrientas que picotean las carnes de la sabiduría”.



Llamar carniceros a los estudiantes sería un craso error para interpretar esta bella metáfora; en resumen, ignoran totalmente la gramática.



No, el ministro no quiso denigrar de los niños, su frase fue dirigida a los crueles e infames forajidos que los secuestran.



Son ejemplos de tropo:



- “Carne de cañón”.



- “Niños usados como escudo”.



- “Juguete de ocasión”, niñas obligadas a saciar sexo de los guerrilleros.Alfonso Rozo

