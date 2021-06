Los 100 años de ‘La Patria’

Señor director:



El periódico La Patria, fundado el 20 de junio de 1921 por Francisco José Ocampo, acaba de cumplir 100 años, hoy dirigido por Nicolás Restrepo Escobar. En ese entonces, el mandatario de los colombianos era Marco Fidel Suárez. Manizales del Alma, ciudad fundada en 1849 por colonos antioqueños, se le llama cariñosamente a la capital del departamento de Caldas. El diario La Patria es el medio fundamental para destacar la importancia de esta ciudad colombiana y el departamento. Aparte de la información diaria en forma permanente en sus páginas, se resalta su actividad cultural, en la que se destacan su feria anual, el Festival Internacional de Teatro y numerosos espectáculos y convenciones.

Cuenta con destacados columnistas y, en términos generales, el periódico, que se edita en Manizales, tiene excelente presentación en su diagramación. Debemos enorgullecernos como colombianos por este otro medio periodístico que registra el diario acontecer del país y el mundo. La supervivencia de la prensa libre es signo de democracia.Jorge E. Giraldo Acevedo

Fusagasugá

El vandalismo no es paro

Señor director:



¿Quiénes impulsan la violencia que aún persiste en las calles, que ya no es paro ni marcha, con peticiones sociales, sino vandalismo? Increíble ver violentos con machete enfrentados al Esmad; increíble, los intentos de destrucción de estaciones de TransMilenio, del comercio, de medios de comunicación. Se necesita una condena general de todos los dirigentes, de los líderes del paro y, claro, de la ciudadanía. Necesitamos paz, libertad de movilización, que podamos desplazarnos a cumplir nuestro día a día. Las manifestaciones justas son un derecho y son otra cosa. Lo demás es violencia y deseos de sembrar miedo. Miren el clamor de los vecinos aterrorizados, que no pueden ni conciliar el sueño.José Francisco Piñeres

‘El olvido que seremos’

Señor director:



La película sobre la vida del padre de Héctor Abad nos muestra tres similitudes con la situación actual, que sorprenden al público. Se hace énfasis en el lavado de manos, la importancia de las vacunas para superar la tifoidea y otras pandemias y, finalmente, las marchas que terminaron en su asesinato, relacionadas con la polarización respecto a sus ideas sobre la importancia de reducir las desigualdades existentes en su época y asegurar que la niñez, independientemente de su estrato, tuviera las mismas oportunidades. Debemos recordar que Héctor Abad, padre, fue un médico salubrista asesinado hace 34 años. Mi intención no es otra que mostrar que como país superamos lo ocurrido en esas épocas y tenemos, como colombianos, la tarea de superar la situación actual, que tanto dolor de patria nos ha producido. Necesitamos Abad Faciolinces estadistas que salgan rápidamente a la palestra a presentar sus ideas y lograr el favor de la ciudadanía en las elecciones del 2022. Tenemos un gran país, debemos reconocer que somos parte del problema y reaccionar, para bien de nuestros nietos.Gabriel Remolina Ordóñez

