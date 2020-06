De la embajadora de México

Apreciado Director:



El motivo de la presente es informarle que debido a los cambios que se han generado a causa de la pandemia del coronavirus, en todos los escenarios que comprometen no solo los aspectos sanitarios, sino también las relaciones sociales, económicas y políticas, he tomado la decisión de regresar a México para reincorporarme a la vida académica y estar junto a mi familia.

Por lo anterior, quiero agradecerle todas sus atenciones, así como el permanente apoyo de su distinguido periódico al brindarme la oportunidad de publicar algunos artículos que contribuyeron a fortalecer la relación bilateral entre nuestros países.

Hago votos para que ese medio a su digno cargo siga siendo un importante referente a nivel nacional e internacional.Patricia Galeana

Embajadora

Cuidarnos entre todos

Señor Director:



Acerca de su editorial 'Covid no vergonzante’ (24-6-2020), tiene razón al decir que “es hora de que quien sufra el contagio y el personal médico sean tratados con respeto y solidaridad, antes que agredidos”. Y es que aparte del miedo a los efectos de la enfermedad, también lo hay a la sociedad, a la intolerancia, a la agresividad. Como si ante ese mal, que afecta a la humanidad, no estuviésemos expuestos todos. Lo que no se debe tolerar es el descuido, el hacer como que el covid no existe. Hay que tomar todas las medidas de bioseguridad individual y colectivas y ser solidarios con quien resulte positivo. Nada más. Cuidarnos entre todos.José Francisco Piñeres

No más asesinatos

Señor Director:



EL TIEMPO (15-6-20) trae una columna de Juan Fernando Cristo sobre la muerte de líderes sociales. “Cuando se asesina un líder social se mata la esperanza de sus comunidades por un mejor futuro”, dice. Este gobierno dice que los asesinatos vienen desde antes del 7 de agosto de 2018. Sí, pero lo grave es que de esa fecha para acá hay más de 200 muertes de líderes y lideresas sociales, indígenas, negros, amnistiados por defender sus territorios, el medio ambiente, los cultivos lícitos o por solicitar tierra para trabajar. Es una vergüenza. De otro lado, en Puerto Tejada, Cauca, la policía dio muerte a Anderson Arboleda y no ha pasado nada. En EE. UU., la policía asesinó a George Floyd y se inició una ola de protestas por el mundo. Es deber de todos los colombianos unirnos para gritar no más asesinatos, no podemos seguir impotentes. Se debe parar la polarización y unirnos en defensa de la vida, y más por tratarse de poblaciones vulnerables que buscan un mejor vivir. Fidel Vanegas Cantor

Discriminación a impares

Señor Director:



Los tres días sin IVA caen todos en fecha impar y, por ende, discriminan injustamente a quienes tienen cédulas con esos dígitos, ya que no pueden acceder a esos beneficios. O al contagio masivo, si es su decisión. La Alcaldía de Bogotá, donde rige el pico y cédula, debe tomar alguna medida al respecto, pues el alivio de las compras sin ese impuesto debe ser para todos. Luis Martínez





