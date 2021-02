Vacunación de los médicos

Señor director:



Soy médico especialista en neumología. Durante todos los días, desde que se inició la pandemia, he visto al menos 30 pacientes diarios con covid hospitalizados, multiplicados por todos los días que lleva esta enfermedad respiratoria. El nivel de exposición que tenemos por la especialidad y volumen de pacientes es muy alto. Con sorpresa observo que la decisión del Ministerio de Protección Social priorizó la vacunación por entidades y no por especialidades, que es como debería ser. Pienso que nos han discriminado y no se ha tenido en cuenta el riesgo que tenemos algunos en neumología. Ahora quién sabe cuánto tiempo nos toca esperar a los que trabajamos en el sector privado en condiciones similares.Gonzalo David Prada

Internista neumólogo

Una pandemia silenciosa

Señor director:



Los casos de violencia intrafamiliar en medio de la pandemia se han incrementado por diferentes motivos: confinamientos, la crisis económica que han enfrentado algunos hogares, el estrés, teletrabajo, clases virtuales, etc. Las mujeres son las más violentadas, seguidas de los menores de edad, adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Las cifras han aumentado de forma considerable, según las llamadas recibidas en la línea 155, establecida por el Gobierno Nacional para recibir estas denuncias. Se han creado estrategias que permitan realizar una atención oportuna, como alianzas con supermercados D1 y Justo y Bueno, donde las víctimas pueden acudir en busca de ayuda, así como líneas púrpura en las diferentes ciudades; además, la fundación Red Nacional de Mujeres creó la aplicación Ellas, que brinda orientación a mujeres que estén sufriendo cualquier tipo de violencia y cuenta con un botón de pánico. Lo importante es que quienes estén pasando por esta situación, o alguien cercano, no duden en buscar ayuda por los diferentes medios establecidos.Michel Vannesa Carranza Acuña

La venta de Ecopetrol

Señor director:



EL TIEMPO de 16-2-2021 nos habla del respaldo a Ecopetrol para su compra del 51,4 de las acciones de ISA. Estas dos empresas son emblemáticas de Colombia y nos representan muy bien en el ámbito internacional.



Muy bien que sea Ecopetrol la que quede con el control de ISA de manera integrada, supongo. No entiendo por qué compatriotas se manifiestan preocupados. ¿Prefieren que sean extranjeros los que adquieran ISA?Fidel Vanegas Cantor

Nivelación escolar

Señor director:



Una gran cantidad de personas, incluso no educadores, se pronunciaron en favor del retorno a clases presenciales de los niños, niñas y jóvenes que asisten a los centros de desarrollo infantil, colegios y universidades del país. Sin embargo, llama la atención que muy poco se hable acerca de los programas de nivelación que deben adoptar los diferentes centros educativos, con el fin de garantizar que todos los estudiantes adquieran los aprendizajes requeridos en cada uno de los ciclos de su desarrollo escolar. Valdría la pena iniciar una campaña en este sentido, como la del retorno, pero esta sí liderada por los maestros del país.Javier Pombo Rodríguez

