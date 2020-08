Apoyo a los pequeños cafeteros

Señor director:



En el país cafetero estamos ad portas del inicio de la cosecha del segundo semestre. Es un buen momento para las 60.000 familias cafeteras, en su gran mayoría minifundistas (en promedio, 1,3 hectáreas), por cuanto la actual situación de precios -1,20 dólares la libra en el exterior- augura buenas utilidades para su esforzada labor.

Sin embargo, no todo es color de rosa: el rendimiento promedio de 1,3 toneladas por hectárea no es el óptimo, el costo de los insumos es alto y la recolección demandará más de 160.000 cosecheros.



Lo anterior implica que el Gobierno y la Federación deben apoyar decididamente a los pequeños productores, facilitando la movilidad y proveyendo oportuna y suficientemente elementos de bioseguridad. No olvidemos que los cafeteros han tenido que afrontar recientemente períodos de vacas flacas debido a los precios y a la competencia de países que ofertan grandes volúmenes con inferior calidad de grano.



Por otra parte, cabe destacar el meritorio esfuerzo del departamento del Huila, que gracias a una continuada labor es el mayor productor del país, tanto cuantitativa como cualitativamente.Campo Elías Ardila Cardozo

Cifras que asustan

Este fin de semana se hablaba de 400 fallecidos por covid-19 en un solo día, y más de 10.000 contagios. Esas cifras espantan. No sé cuál será en pico de la pandemia, si estamos llegando ni cuándo se aplane la curva. Pero van más de 17.000 personas que se ha llevado en este país la pandemia. Con estos números, cuando se acerca el final del confinamiento decretado por el Gobierno, tienen que preocupar. Así que la responsabilidad es muy grande para todos. Necesitamos producir, recuperarnos, que menos personas pierdan sus trabajos, pero tampoco sus vidas. Que se recurra a los científicos y a las experiencias en otros países. Y necesitamos medidas claras y firmes. Severidad con los que no cumplan, tapabocas obligatorio, y no a las congestiones.Dagoberto Castaño Paredes

Bogotá

Actuar contra las bandas criminales

En su diario leí con tristeza sobre la masacre, en Samaniego, de ocho jóvenes estudiantes universitarios y que es una de las ¡33! ocurridas este año en Colombia. Este fin de semana ocurrieron otras tres. ¿Qué más se necesita para que se actúe y se determine quiénes están detrás de estos crímenes y de los desplazamientos forzados de 16.190 personas en el territorio nacional, como también lo mencionan hoy en su diario?



¿Cómo es posible que haya partes de nuestro territorio, como en la que se dio la masacre de Samaniego, donde se identifican una docena de bandas delincuenciales y que el Estado no intervenga para desarticularlas?



Es hora de atacar esta otra pandemia, porque cuando el covid-19 deje de ser protagónico habrá más víctimas que las que deje este último, a causa de la violencia incontrolada.Amparo Ardila

Bogotá

