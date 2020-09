El derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar

Señor Director:



La Academia Colombiana de Historia lamenta el derribo de la estatua, inaugurada el 28 de diciembre de 1939, del conquistador y fundador de ciudades Sebastián de Belalcázar, de su pedestal en el morro del Tulcán de la ciudad de Popayán. Al mismo tiempo, simpatiza con el sentimiento de exclusión de la comunidad misak ante la interpretación unívoca de la historia.

La esbelta estatua del escultor español Victorio Macho sobre el santuario indígena de Tulcán, cerro estudiado por arqueólogos de la Universidad del Cauca desde 1957, representa un testimonio de los tiempos y así hay que aceptarla.



En nada contribuye a la evolutiva formación de la nacionalidad el intentar borrar su huella. Tampoco suma para la comprensión de la historia el anacronismo, es decir, la aplicación de percepciones actuales a los comportamientos de gentes de hace 500 años, sobre todo no ante el cataclismo de un choque de civilizaciones como fue la Conquista.



La historiografía colombiana ha ido cambiando muy rápido, en especial acerca de nuestro pasado aborigen, sin que esos nuevos estudios sean todavía ampliamente conocidos. Los textos educativos comienzan, sin embargo, a reflejarlos.



No está muy lejos, quizás, el día en que frente a la estatua de Belalcázar se ubique la representación de un indígena guambiano en actitud desafiante, sin que borremos de un tajo los hechos históricos que han forjado la nacionalidad.Rodolfo Segovia

Presidente de la Academia Colombiana de Historia



Erradicación y sustitución

Señor Director:

​

EL TIEMPO de 20-9-2020 se refiere a la astronómica cifra en erradicación que implica un gasto de 8,8 billones al año. Lo peor son los resultados pírricos, pues la disminución es mínima en el área y la producción más bien se ha incrementado, y los grupos al margen de la ley siguen creciendo.



La polémica se actualizó por la propuesta de legalizar la cannabis, que podría generar ingresos hasta de 17.700 millones de dólares. EE. UU. produce 230.000 empleos, y no quieren que aquí se produzca la cannabis y nos obligan a la fumigación con glifosato.



Ahora, la cannabis puede ser rentable, pero no es el único sustituto: tenemos café, cacao, frutales, caucho, moringa, cultivos de pancoger para la seguridad alimentaria. Ganadería en explotaciones agroforestales... Creámosles menos a los gringos y busquemos nuestras propias soluciones.Fidel Vanegas Cantor

El mayor valor es la vida

De terror la cifra de 1’000.000 de personas fallecidas en el planeta como consecuencia de la pandemia, al igual que las 25.000 personas fallecidas en Colombia por la misma causa. Vale la pena recordar la frase popular ‘el exceso de confianza mata’, y es que en casi todo el mundo se pretende desconocer la vigencia del virus. La pérdida de millones de empleos y la tendencia a recuperar la economía han llevado al aumento de los contagios. Se debe tomar conciencia de que, a pesar de las dificultades, lo único de valor que tenemos es la vida.Luis Manuel Rivas Parra

