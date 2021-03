La ampliación de la avenida Boyacá

Señor director:



La prolongación de la avenida Boyacá desde la calle 170 hasta la calle 183 y de esta a la calle 235 (vía Guaymaral) es una gran necesidad para descongestionar el tráfico del nororiente de Bogotá, generar empleo y conectar a Bogotá con la región.

Lamentablemente, no se ha avanzado debido a que en la CAR de Cundinamarca hubo un choque de trenes interno, pues inicialmente conceptúo que no se requería “el trámite de la licencia ambiental” y luego dijeron que sí. Gracias al diálogo respetuoso, las partes involucradas, con mediación de la Procuraduría, llegaron a un acuerdo constructivo: la Secretaría de Hábitat aceptó que hay que iniciar “el trámite de licencia ambiental con el menor impacto posible”. Se sigue demostrando que todos van enfocados en el mismo sentido, deben primar el interés, la prosperidad y el beneficio del país.



El impacto ambiental que vaya a tener la futura vía se debe mitigar y compensar, por ejemplo, con la siembra de árboles. Ojalá se deje proyectada la prolongación de la avenida Boyacá desde la calle 235 (vía Guaymaral) hasta la calle 245, para empatarla con la vía que está en construcción denominada carretera de los Andes.Álvaro Villamarín González

Una decisión de peso

Señor director:



Preocupante el reiterado aplazamiento de una decisión sobre el destino de la población de hipopótamos que medra en el Magdalena Medio. Por su descomunal tamaño, agresividad, daño a la fauna y flora nativa, por su peligro para campesinos y pescadores, así como la disponibilidad plena del grupo de animales de un ambiente nutricional absolutamente propicio para su reproducción ilimitada (además de que aquí no tienen depredadores naturales), la esperada decisión no puede ser otra que su eliminación. Por el aumento exponencial de la población, la demora en la toma de una determinación hace que cada vez sea más difícil una solución ordenada del problema.Gustavo Hernández Boada

El control de las armas

Señor director:



Con respecto al artículo y la investigación profunda realizada sobre las armas traumáticas y de fogueo, es importante resaltar cada arista que rodea este tema.



Para nadie es un secreto que la inseguridad y los ataques civiles han sido los protagonistas en los distintos lugares de nuestro país. Por otra parte, la violencia es un estigma que nació y parece imborrable, como un tatuaje, de Colombia. Seguidamente, el supuesto control que se aplica o el permiso de porte de estas y las medidas extremas que las personas toman a raíz de que ya no quieren ser víctimas, sino reactivos ante la casi inexistente protección y seguridad por parte de las autoridades.



Todos estos elementos son causa y efecto; sin embargo, el decomiso, la vigilancia, las requisas y el control de las Fuerzas Militares y el Estado se deben intensificar más en cada rincón de la ciudad, en el aeropuerto, en las fronteras, en los retenes y zonas de gran afluencia. El objetivo es encontrar y castigar a las personas armadas que realmente generan violencia y escriben un capítulo más de muerte en nuestros territorios.Juan Pablo Méndez Rodríguez

