Señor director:

​

El pasado 14 de junio, a las 9:45 de la mañana, registrando los datos de mi número de cédula en un espacio de la página de mi EPS, adquirí mi resultado de la prueba covid. Era la segunda vez que la realizaba, y la respuesta se redujo a un positivo. Para muchos, en estos instantes se les dibujará una expresión de tragedia, lástima o miedo. Mi reacción fue una extrema calma. Gracias a lo divino, no tengo síntomas complejos.

Tengo mi conciencia tranquila de que en todo momento fui cuidadoso y cumplí las precauciones requeridas para no contagiarme.



Desde mi ventana veo a varias personas sin tapabocas, viviendo en sus concepciones e ideas, creyendo aún que esta enfermedad es una mentira o cortina de humo prefabricada por otros.



Finalmente, el desaliento y un leve dolor de cabeza se apoderan de mis carnes y la congestión parece un huésped indeseable, pero está allí, recordándome que puede que esto sea un obstáculo, una prueba por superar hasta donde mis fuerzas y el destino me permitan continuar.Juan Pablo Méndez Rodríguez

Sobre una columna

Señor director:



Resulta no solo errado, sino peligroso, el texto de Paola Ochoa en su columna digital sobre la lactancia materna. Con menos sostén científico (no sabía que las revistas científicas comisionaban estudios) que tono burlesco y sardónico para quienes van en contra de su postura, sin importar si son médicos, organizaciones multilaterales, gremios o individuos, Ochoa se acerca a posturas anticientíficas (como las teorías de conspiración antivacuna) para defender una afirmación que hizo en la emisora donde es panelista.



En estos tiempos de covid, cuando la veracidad en la información en salud ha sido una necesidad global, cuando EL TIEMPO se ha destacado por su calidad a la hora de tratar temas de salud, y cuando la irresponsabilidad al respecto ha tenido consecuencia en vidas (basta ver México o Brasil), la argumentación de la señora Ochoa debe ser confrontada con la evidencia médica existente. No por ser una columna de opinión se deben dejar de lado la evidencia, el compromiso con la verdad y el manejo de información veraz, lo que ha brillado por su ausencia en el texto de Paola Ochoa, como lo demuestran los pronunciamientos de médicos, gremios y organizaciones. Al final, están en juego vidas, sobre todo las que vienen en camino.Andrés Sánchez Forero

Campañas de autocuidado

Señor director:



El momento que vivimos es muy difícil para Colombia, uno de los países más castigados por el coronavirus, el 10 en el mundo por el número de personas muertas; 100.000 es una cifra escalofriante.



Cada día sabemos de un nuevo conocido, amigo o familiar hospitalizado, cada vez hay más cadenas de oración, pues como que solo nos queda aferrarnos a la fe. Lo grave es la falta de conciencia de la gravedad del mal. Lo han dicho ya muchos, pero, por favor, hay que crear conciencia, y que las autoridades impongan orden. No es hora de aglomeraciones ni de fiestas. Es hora de cuidarnos. El Gobierno tiene que ampliar las campañas del autocuidado.Carmen Rosa Novoa

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co