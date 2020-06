Día sin IVA virtual

Señor director:



Estuvimos en cuarentena más de tres meses seguidos, con las restricciones y cohibiciones del caso. Y en un solo día se echó al cesto de la basura lo realizado, como consecuencia de haber autorizado la ejecución del día sin IVA en plena pandemia.

No puede ser que no conozcamos a nuestra gente, que ante efímeras gangas se lanza con indisciplina y provoca el caos, tal como sucedió en los centros comerciales que no mantuvieron las medidas de bioseguridad. Si el Gobierno insiste en realizar esos eventos, debe ser solo en forma virtual, y ese día no deben abrir físicamente los centros comerciales. Incluso podría hacerlo virtualmente durante las 24 horas, y sin pico y cedula. Aunque me pregunto si para el fisco nacional es conveniente, creo que no. En el citado evento dicen que se vendieron 5 billones de pesos, el Gobierno dejó de recibir aproximadamente un billón. ¿Entonces en qué estamos?Jairo Augusto Ortegón Bolívar, Ph. D

Asaltantes organizados

Señor director:



Me refiero a su editorial ‘Asalto en Santa Bárbara’ (23-6-2020). Es verdad: no es la primera vez que esto ocurre. Es de hace varios años. Y siempre lo mismo: son bandas bien organizadas, con carros listos, armas, etc. Van y vienen. Recuerdo que hace un tiempo también azotaron pueblos vecinos. La Policía ha capturado algunas, pero, como las mafias del narcotráfico, resurgen. Por eso se necesita no bajar la guardia, que se haga inteligencia, que haya policía de civil, un sistema de alarma desde las porterías de los edificios, que se refuercen los cuadrantes, que aprendamos a cuidarnos entre todos, que seamos más solidarios y que las empresas de vigilancia preparen cada vez mejor a su personal. Y prepararnos, porque la pandemia, que traerá grandes necesidades, traerá también más inseguridad en todas partes.Carmen Rosa Novoa

Descuento a pensionados

Señor director:



Acojo y comparto las distintas opiniones relacionadas con el descuento arbitrario de nuestras pensiones. Es casi confiscatorio, pues no se compadece que adicionalmente al descuento pleno del 12 % para los aportes a salud y fondo de solidaridad, se confisque el 15 %, desconociendo que tenemos que cumplir con obligaciones pecuniarias respaldadas y planeadas con base en nuestra mesada mensual, la cual ha sido disminuida en más del 25 %, afectando significativamente nuestro ingreso.



Estoy de acuerdo en que hay que contribuir para paliar los efectos de la pandemia, pero en este caso considero que es desproporcionado, excesivo y arbitrario.



Álvaro Godoy A.

Plazos para la revisión

Señor director:



No nos explicamos cómo, habiendo confinamiento obligatorio desde el 20 de marzo y prolongado al 30 de junio, unos, y mayores hasta el 31 de agosto, las secretarías de Movilidad amplían los plazos de revisados atrasados desde el 20 de marzo, inicio del confinamiento, al 15 de julio. O sea que en 15 días tienen que ponerse al día los miles de carros que tienen revisados pendientes de más de 3 meses, y los mayores tendrán que violar la cuarentena obligatoria hasta agosto para no ser multados, pese a que no pueden movilizarse en el carro. Jorge Augusto Matyas







