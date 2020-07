Mujeres que dejaron las armas

Señor director:



Me quiero referir a dos noticias de EL TIEMPO de 22-7-2020 en las cuales dos mujeres que estuvieron en la guerrilla pasaron aportando al proceso de paz y hoy pueden contar con orgullo sus historias.

Dilia Consuelo Fuertes, siendo estudiante de Medicina de la Universidad Nacional, próxima a graduarse, en el 2002 ingresó a las Farc con el nombre de Laura Villa. Organizó un programa para atender necesidades de salud. Ahora hace parte del Comité Nacional de Reincorporación, junto con entes del Gobierno.



La otra mujer es Sandra Ramírez, quien después de varios años en la guerrilla llegó a ser la compañera de ‘Manuel Marulanda’ o ‘Tirofijo’. Con la firma de la paz fue designada senadora del partido Farc, y ahora fue distinguida como segunda vicepresidenta del Senado. Las dos optaron por un camino muy duro para llegar a donde están, pero lamentablemente esto no es reconocido por quienes las quieren colocar en el banquillo. Creo que no hay peores seres humanos que aquellos que sufren por el triunfo de sus semejantes.Fidel Vanegas Cantor

Ejemplo de recuperación

Es una buena noticia que la cárcel de Villavicencio esté libre de brote de coronavirus, al igual que la de Leticia. La gran mayoría de contagiados se recuperaron.

Queda demostrado que ejecutar estrictamente las medidas establecidas es la manera de salir adelante frente a este azote, con la menor cantidad de muertes posibles.



Ojalá los alcaldes que andan buscando soluciones en “posturas médicas no convencionales”, que en la práctica lo que hacen es eco a manifestaciones opositoras políticas absurdas, se concentren en los protocolos y medidas adoptadas por los funcionarios sanitarios en los centros de reclusión, y así logren atacar con éxito los focos de brotes en los centros urbanos, obviamente en lo que resulte pertinente replicar. Felicitaciones a las autoridades penitenciarias.Ambrosio Talero Láscar

La situación de la familia audiovisual

El gremio audiovisual en Colombia, como tantos otros, está arruinado por causa del coronavirus. En los canales de televisión repiten novelas y series, sin que los actores reciban regalías. Igual sucede con productos nacionales que se venden en el exterior y por comunicación pública generan un recaudo sin que los artistas huelan un solo peso en el país.



Dramaturgos, vestuaristas, maquilladores, ingenieros, conductores, proveedores de alimentos, vigilantes, luminotécnicos, fotógrafos, extras, directores, asistentes y, por supuesto, los actores y demás personas que conforman la gran familia audiovisual están en difíciles condiciones. Entendemos que las grabaciones y los espectáculos con público están aplazados, pero las obligaciones y deudas de los artistas crecen igual que las de cualquier colombiano. Y ni hablar de los actores de teatro, estos sí que están desamparados. Helena Manrique Romero - Bogotá





