Oportunidades en Buenaventura

Señor director:



Me refiero a su editorial ‘Clamor de un puerto’ (23-2-2021). Buenaventura necesita que el Gobierno central ponga allí sus ojos y sus acciones, no como flor de un día. Requiere presencia estatal en todos los aspectos. Allí, como en muchas zonas del país, no nos digamos mentiras, hay una juventud desorientada porque no ve oportunidades de futuro. Las economías ilegales son las que dan opción. Una opción peligrosa e ilegal. Ese es el drama, porque quienes quieren caminar por las vías legales corren peligro.

¿Entonces? Estado, haga presencia, lleve opciones, seguridad y justicia primero, el reto es ofrecer sanos horizontes.Pedro Samuel Hernández

Menos fotos y más dosis

Señor director:



¿Por qué será que en Colombia es un espectáculo público innecesario para vacunar contra el coronavirus? Menos fotos, menos burocracia, más dosis y, sobre todo, más celeridad en la distribución y postura de las vacunas es lo que exigimos y merecemos como ciudadanos. Que haya personal sanitario aún sin vacunar es una vergüenza. La vacuna es gratis y voluntaria, pero habrá gente que se niegue poniendo en riesgo a su propia familia. Son dos dosis para reforzar. Si con las primeras ha habido lentitud, ¿qué nos espera en un futuro?



Con vacuna o sin ella, el autocuidado persiste porque el virus está ahí y por ahora no se va a ir. A los alcaldes y al Gobierno, una sugerencia: menos show en las redes, porque así los vacunen, siempre estarán inoculando división, mas no solución.Helena Manrique Romero

Dos homenajes

Señor director:



Hoy quiero hacer dos homenajes. Primero, a las 58.974 personas que han fallecido por esta cruel enfermedad del covid-19 que tiene en luto al país. Ya están vacunando, pero los ciudadanos no debemos bajar la guardia, pues el virus no se ha ido; no es un juego, es una enfermedad de la que hay que cuidarnos. También rindo homenaje a aquel ciudadano(a) que lucha por su familia en su trabajo, en todos los cargos: secretarias, ayudantes, docentes, constructores, cajeros, etc. Gracias por enaltecer al pueblo. Y al personal de la salud, quienes han dado la lucha ante la enfermedad. Gracias.Édgar Alberto Sánchez Moreno

¿Qué tienen en la cabeza?

Señor director:



A propósito de la reciente reglamentación del uso del casco, aparte de casco, el cual en ocasiones no es apto para la necesidad de protección, ¿qué tienen en la cabeza muchos motociclistas que mientras conducen van chateando y hablando (sin un dispositivo manos libres) por celular?



¿Acaso no ven que no solo ponen aún más su vida en riesgo, sino la de todos aquellos agentes viales de las calles de nuestra ciudad?



Quizás sea el momento de evaluar con mayor seriedad quiénes son o no aptos para conducir e implementar filtros como los existentes en Inglaterra, en donde a todo conductor primerizo no se le permite una motocicleta con un cilindraje mayor de 125 c. c.Diego Ramírez

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co