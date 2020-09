‘Aún no estamos para carnavales’

Señor director:



Desde que comenzó la pandemia no había salido a visitar a ningún familiar o amigo. El pasado domingo 20 de septiembre fui a visitar a mis hijos a su casa en Arboreto, vía La Calera, antes del peaje de Patios.

Desde el sitio donde queda la casa vi a lo lejos la carretera y la larga fila india de carros, que, desde las 6 p. m. hasta las 8.30 p. m., fue interminable. En ese corto trayecto nos demoramos más de una hora en bajar hasta la carrera 7.ª con calle 92. Pero lo más preocupante fue que el trancón lo producían las motos y los carros que estaban en los miradores que hay en esa vía y no permitían el trafico normal de los que veníamos bajando. Y me sorprendió fue la cantidad de jóvenes y personas mayores sin tapabocas, bebiendo licor y abrazándose para tomarse fotos. Y ríanse, todo esto con la presencia de algunos policías que tenían el tapabocas puesto en la garganta. Por favor, señora alcaldesa, ojo avizor, esta parte de la ciudad también pertenece a su jurisdicción. Que haya conciencia, por favor. Que la falta de amor propio y del famoso autocontrol no sea la causante de una muerte anunciada.



Estamos en un grave momento de esta pandemia; como en la canción de Edmundo Arias, “todavía no estamos para carnavales”.Jorge Trujillo Mejía

No estigmatizar a la Policía

Señor director:



En todo conglomerado humano hay seres mejores que otros. Hay quienes se equivocan. Pasa en las Fuerzas Armadas, pero son más los buenos. La Policía está compuesta de gente del pueblo, no de quienes no encontraron otro oficio como se ha dicho, sino de muchos que quieren este oficio, y que desean servir. Hay que condenar a los violentos, claro, pero no tenemos que estigmatizarlos a todos. Los policías cumplen una labor de orden social que es fundamental, y sí deben darle oportunidad de superarse en todo sentido.José Francisco Piñeres

'Ciclomotores’ por las ciclovías

Señor director:



En la ciclovía dominical pedí a dos guardianes que me dijeran por qué no impiden el uso allí a los domiciliarios en ‘ciclomotores’. “Corresponde a la Policía de Tránsito hacer lo propio y multarlos”, me dijeron. Mas ellos prefieren no hacerlo porque tales ‘ciclomotoristas’ usualmente los agreden verbalmente. Caso cerrado. Impunidad total, pues por allí no se ve a la Policía haciendo lo propio. Colofón: vistas las reacciones violentas de los ciudadanos ante los requerimientos de la autoridad en otros campos, ¿Bogotá está condenada acaso a que ya todos usemos la violencia para incumplir las leyes, la cívica y la urbanidad?Sulia Alfonso

Noticia positiva

Señor director:



He visto dos noticias que parecen positivas, aunque, por desgracia, están de por medio vidas. Se trata de que en Venezuela, el ejército de ese país está enfrentando a guerrillas y grupos criminales, se dice que colombianos. Suena esperanzador que por fin ese país se esté cansando de los atropellos y violencias que hemos sufrido por años aquí, a manos de esos criminales y nos ayuden a combatirlos. Colombia y Venezuela tienen luchas comunes, sea cual sea la situación política.Dagoberto Castaño Paredes

