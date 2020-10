Señor director:



Créanlo o no, sin polinización se acabará la vida, y es que resulta increíble y causa alarma que en todo el país se esté registrando el más grave funeral de abejas. La situación la ha denunciado el Colectivo Abejas Vivas. Estima la organización que en los últimos cuatro años han muerto en Colombia, por envenenamiento masivo con agrotóxicos, cerca del 40 por ciento de las abejas.

La situación es supremamente grave y, aunque se presenta en todo el territorio nacional, según los registros oficiales es catastrófica en Íquira (Huila) y Calarcá (Quindío). En regiones de esos departamentos, constantemente los apicultores denuncian el envenenamiento de las abejas y otras especies por el uso inadecuado de agroquímicos.



Las abejas y otros polinizadores, como las mariposas, los murciélagos y los colibríes, se ven cada vez más amenazados por las gestiones del ser humano, sostiene la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se necesita conciencia de la gravedad de este hecho.Jorge Enrique Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

Respetar al otro

Señor director:



Hace ya un buen tiempo que en Colombia nos hemos perdido el respeto en el trato y la consideración a las personas. Estamos llamando a la guerra y no a la paz. El asunto es claro y tajante: todos nos debemos mutuamente respeto y consideración. Las diferencias hay que llevarlas al promedio, porque la verdad siempre estará en el justo medio. Irrespetar de palabra y obra al semejante no puede tener cabida ni en la libertad de expresión ni en el libre desarrollo de la personalidad. Es una dupla que, por ley natural, está prohibido a todos los seres humanos desconfigurarla y manosearla. A los que así actúan hay que extenderles un comparendo educativo.Rogelio Vallejo Obando

Los maestros

Señor director:



Los años de secundaria y universidad los realicé en colegio y universidad públicos. Desde esas épocas tengo un gran reconocimiento y admiración por los educadores. La compensación económica a los profesores no era consecuente con su dedicación y esfuerzos. Sin embargo, los hijos de los maestros estudiaban en los mismos colegios en los cuales sus padres eran pedagogos, y tenían grandes posibilidades de cursar y finalizar estudios superiores en universidades públicas a un costo mínimo. Tenían jubilación digna y, en su gran mayoría, vivienda propia.



Mi punto de referencia es lo que está pasando hoy en día con Fecode. Hoy, los educadores tienen grandes privilegios. Mi invitación es a que se muestren resultados importantes y disposición al servicio para volver a ser reconocidos como los grandes pilares del desarrollo.



En esta época de pandemia modifiquen su actitud, sin poner palos en la rueda para que las clases presenciales puedan ser una opción. Tienen todo para ser una institución querida y respetada por toda Colombia. Anímense.Gabriel Remolina Ordóñez

