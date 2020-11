Seguridad en TransMilenio

Señor director:



Me refiero a su editorial ‘Por TM y sus usuarios’, en el que se refiere al sistema y a la seguridad en él. TransMilenio, con todos sus defectos, es de lejos un sistema de transporte mucho más digno que el que teníamos antes. Lo que ocurre es que se quedó pequeño. También tiene el problema de los colados, que no se ha podido controlar, pues faltan mayor vigilancia y cultura ciudadana.

El usuario que cumple tiene miedo de señalar a los colados y los ve entrar y salir como cosa normal. En las estaciones debe haber policías para prevenir el delito. Por lo menos un par en cada una, pues los hampones suelen ir en grupo. Se ha hecho mucho, han caído bandas, pero aún falta. La ciudadanía tiene que saber que si señala al ladrón o atracador, hay respaldo en una autoridad de inmediato. Y que los jueces envíen a los delincuentes a prisión, pues son una verdadera amenaza para la sociedad. De otro lado, debe mantenerse un cupo limitado para evitar el contagio de covid y los robos.José Francisco Piñeres

El paso destructivo del huracán Iota sobre la isla de Providencia obliga a las autoridades a realizar, sobre esta y otras islas, un estudio con sus recomendaciones para determinar si, en relación a eventos de esta naturaleza, la isla ofrece algún tipo de posibilidad de seguir siendo habitable en la condición actual o con un modelo de vivienda diferente al que allí habitualmente se construye. Desconozco si existen construcciones antihuracanes, pero, dadas la magnitud de los riesgos y la destrucción presentada, las normas de construcción en zonas insulares deben contar, como mínimo, con sótanos individuales o con refugios subterráneos colectivos.Wadid Arana D.

Siguen las masacres en nuestro país. Siguen muriendo personas en oscuras noches, como ocurrió este fin de semana en Antioquia y Cauca. Este año se han cometido 76 masacres. Esta es la continuidad de la violencia que nos ha azotado por años, cada vez más cruel, producto de las mafias del narcotráfico y de las guerrillas, que son los mismos, ahora –según se dice– ayudados por los carteles mexicanos. Entonces, la lucha es contra los narcos en todas sus líneas. El Estado debe perseguir laboratorios, cultivos, insumos, transporte y mulas. Colombia, más que nunca, debe trabajar de la mano con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Hay que ofrecer recompensas por cargamentos, así se los golpeará duro. Están de por medio muchas vidas.Dagoberto Castaño Paredes

El ciclismo sigue siendo uno de los deportes que atrae a la juventud y es una esperanza para muchos muchachos, en especial de origen campesino. Lo demuestra el triunfo del boyacense Diego Camargo, quien ganó la Vuelta a Colombia. Otra esperanza del pedalismo nacional. Lo que significa esto es que el Estado debe apostarle al deporte, que es una ventana para la juventud, muchas veces sin horizontes, pero con grandes condiciones. Debe haber cazatalentos por el país y ofrecer patrocinios.Pedro Samuel Hernández

