Esto no pude continuar

Señor director:



Con los niveles de violencia que estamos viendo se estremece uno y no acierta a entender bien qué nos pasó. La violencia viene de lejos, guerras y el conflicto armado, el paramilitarismo, el narcotráfico, que causó brutales episodios: muerte, secuestro, masacres, torturas. Pero lo triste es que esto sigue. Vemos masacres, ‘piques’, sicariato y decapitaciones. ¿Y cómo parar? ¿Cómo recuperar el respeto a la vida? Tal vez, acabar con las mafias. Pero otra vez: ¿cómo? Lo único es que se una la dirigencia, que haya más presencia del Estado. Pero esto no puede continuar.José Francisco Piñeres

¿Será verdad?

Señor director:



Hay que leer dos veces la noticia que apareció en el diario EL TIEMPO la semana pasada, para cerciorarse de que no se trata de una equivocación. En el Senado de la República se discute la reducción de vacaciones de nuestros legisladores, quienes, además de salarios millonarios e innumerables privilegios, gozan de cuatro meses de vacaciones al año. Sí, 120 días. Ocho veces más que cualquier trabajador colombiano, que solo disfruta de 15 días por año. Todo parece indicar que la reducción será de 30 días. No es extraño que nuestros cuerpos legislativos tengan tan poca aceptación entre la opinión pública.Mario Patino Morris

Médicos especialistas

Señor director:



En una reciente reunión de médicos, alguien preguntó sobre qué especialidades de la medicina podrían ser una carrera igualmente especializada en su área; aunque la pregunta sorprendió, todos coincidieron en que todas. Pero ¿por qué el estudio de esas áreas no funciona así, si hay escasez de recurso humano en ciertas especialidades? La conclusión es que eso sería romper con tantos siglos de tradición académica, porque nos cuesta mejorar a través del cambio y, dentro de todo, porque prima el lucro que imponen las universidades. Ser médico general en este país genera demasiadas frustraciones, y los salarios que ganan no compensan la inversión.



Diferente sería que alguien estudie durante 6 o 7 años, por ejemplo, anestesiología, medicina interna o cardiología, y reciba el diploma de médico especialista. Una idea interesante que merece, por lo menos, ser tenida en cuenta para una prueba piloto.Wadid Arana D.

Esto no puede seguir pasando

Señor director:



¿Quién dijo que las manifestaciones y paros son para tomarse los portales de TransMilenio o el monumento a los Héroes y otros sitios emblemáticos de Bogotá, como las plazoletas que recuerdan a la historia y sus protagonistas?



Así no les guste a muchos, por simple norma de civilidad y de urbanidad, hay que respetar. Eso de tumbar estatuas y bustos es traído de los cabellos. Todo el desorden que se ha vivido en Bogotá con las marchas no puede seguir pasando. Es por eso que estos movimientos requieren ser reglamentados y ordenados con visión nacional. Un país no puede permitir que le den el tratamiento de ‘tierra arrasada’ a ninguno de estos lugares.Rogelio Vallejo Obando

