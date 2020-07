La corrupción, una desgracia

Señor director:



Leí su editorial ‘Vergonzosos elefantes’ (22-7-2020). Sí, señor, la corrupción política es una vergüenza, pues data de muchos años y nos ha privado de ser un mejor país. Por ella estamos atrasados en vías, en mejores dotaciones hospitalarias y educativas, y, en general, en medios de progreso.

Como lo dice su comentario, los más pobres son las víctimas, porque unos pocos se enriquecen con los presupuestos, sabiendo que si los descubren, pagarán con casa por cárcel o no les harán nada.



Es una vergüenza y una desgracia. Por eso se necesita vigilancia, pero también que hayan castigos reales en cárcel y en expropiaciones. Que los corruptos paguen con sus bienes mal habidos, que suelen poner en manos de terceros. Esos terceros también debe ser judicializados. Todo se resume en que haya justicia.Dagoberto Castaño Paredes

La bici: normas y protección

Señor director:



Son indudables las bondades y ventajas del uso masivo de las bicicletas, como lo afirma su editorial ‘La bici, un buen negocio’ (19-7-2020). Pero su implementación como política pública no podrá tener similar éxito al de otros países, con mayor cultura y seguridad ciudadana, si no se incluyen el obligatorio cumplimiento de las normas de protección y de tránsito, el estricto control de las autoridades y las consecuentes sanciones por infringirlas. Y, desde luego, la debida protección de la Fuerza Pública y de la justicia contra los endémicos flagelos del robo, el atraco y la criminalidad a los que se exponen los biciusuarios. Civismo, autoridad y justicia son imperativos en este benéfico propósito.Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá

Medidas rigurosas

Señor director:



Siempre lo he dicho: la autoridad se ejerce, y el respeto se gana. Bajo esa premisa se debió, desde el principio, organizar la cuarentena, pero como se otorgaron muchas formas de evadirla, el colombiano vivo las aprovechó, y con ello vinieron el desorden y la desidia, y el contagio se propagó. Las medidas que en forma desesperada se toman solo conducen a la quiebra de las pequeñas empresas, a elevar el desempleo y a la delincuencia desbocada.



El hecho es que los que no observan ni cumplen con los parámetros de bioseguridad pasan campantes, y los que sí las acatan, como el comercio organizado, pagan las consecuencias.Miguel A. Bustos Núñez

Fusagasugá, Cundinamarca

Aplazar los días festivos

Señor director:



En lo que falta del presente año restan seis días festivos, sin incluir el 25 de diciembre. Podría considerarse tomar esos días como laborables para que el funcionamiento de las empresas y el comercio fuera más continuo y, en cambio, sumar estos días a los periodos de vacaciones de los trabajadores. Ellos no se tomarían este tiempo de manera simultánea, de tal modo que los puedan disfrutar en familia cuando la situación de la pandemia sea más llevadera, y de esa forma contribuyan a la reactivación de toda la infraestructura turística del país. Néstor Raúl Pedraza Torres





