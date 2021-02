En contra de la naturaleza

Señor director:



Cuando en la mayor parte el mundo nos estábamos acostumbrando a no usar las bolsas plásticas muy contaminantes, que son parte de los ocho millones de toneladas plásticas que cada año botamos al mar, aparece esta horrible pandemia que no solamente ha acabado con miles de vidas, sino que nos ha obligado al uso de millones de tapabocas, guantes, trajes antifluidos, etc. Cosas que pueden ser peor de contaminantes que las bolsas plásticas y que por ningún motivo son objeto de reciclaje.

Es como si existiera un complot contra nuestro planeta, y a eso hay que sumarle la indisciplina social, pues no importa botarlos en cualquier parte. De verdad que es desastroso y apocalíptico cómo estamos tratando a nuestro mundo y lo que ello les augura a las futuras generaciones.Gerardo Prada Ahumada

Saber la verdad

Las ejecuciones extrajudiciales son una de las páginas más tristes y penosas de nuestra historia. A miles de muchachos o campesinos inocentes les arrebataron sus vidas, lo más doloroso, a manos de quienes supuestamente los debían proteger. Nadie sabe lo que se siente hasta que lo padece, nadie sabe el dolor de perder a un ser querido en condiciones como estas. Es cargar noche y día con el duelo, la impotencia, la rabia y la incertidumbre. Sentimientos que se alivian al saber la verdad y oír un pedido de perdón. Las familias de las víctimas en estos hechos y las de todos los de la larga guerra, de ‘paras’ y guerrillas, necesitan hacer el duelo. Llegar a la verdad es inaplazable, así el camino sea largo.Lucila González de M.

Acabar toda la coca

Ahora que se volverá a la fumigación aérea parece lógico que el Gobierno Colombiano tome la decisión de acabar con todos los cultivos de coca, no solo “reducirlos al 50 %” como dijo el Presidente hace varias semanas. Esto trae muchos beneficios; entre ellos, se salvan centenares de vidas cada año; vuelven a la tranquilidad los habitantes de las zonas cocaleras; se les quitarán importantes recursos a las disidencias, clanes, mafias y al Eln; se abre el sur de Colombia al turismo; se abren los campos para toda clase de cultivos que le darían a Colombia autosuficiencia alimentaria y se exportarían grandes cantidades de productos agrícolas. El Gobierno deberá reubicar temporalmente y mantener a todos los campesinos que puedan afectarse, pero el costo sería ínfimo ante los beneficios.Humberto Chemás

Vacunas contra el egoísmo

Continúa el incremento de casos problemáticos que han traído las vacunas: no hay orden en su distribución, la cantidad no es la necesaria, hay personas saltándose el protocolo, dosis perdidas y todo tipo de cosas que solo pasan en nuestro país. Las vacunas, en vez de traer paz y tranquilidad, están generando caos. Es increíble ver a tantas personas peleando, criticando y hasta perjudicando a otros por no recibir una dosis. Esto ha generado odio y discordia. ‘Nos salvamos del covid’, pero ¿en dónde está la vacuna para el egoísmo y la individualidad?Maicol Ávila

