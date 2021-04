Vacuna aplazada

Señor director:



Quiero narrar mi experiencia con la vacuna contra el covid-19, pues me parece importante que lo conozca el país, aunque reconozco el esfuerzo que han hecho el Presidente y su ministro de Salud.

Tuve la oportunidad de aplicarme la primera vacuna con mi IPS de Famisanar en las oficinas situadas en la Clínica de Colsubsidio de la 63 con 24. A pesar de que había más de 300 personas, me atendieron y me pusieron la vacuna Sinovac, el 20 de marzo.

Ese mismo día me dieron la cita para el 20 de abril a las 11 a. m. Me presenté una hora antes, y después de una espera me avisaron que las vacunas de esa marca se habían acabado y que me informarían cuándo volverían a poner la segunda dosis. Quiero expresar mi desconcierto, pues una amiga personal me confirmó que en Cafam de la Floresta le habían puesto la misma vacuna a la misma hora y el mismo día en que yo tenía la mía. Entonces, unas IPS cumplen y otras, no. Hasta este momento no se nos ha avisado cuándo, ni cómo ni a qué horas nos volverán a citar para la segunda cita de vacunación.María Paulina Espinosa de López

La seguridad vial hace parte de todos

Señor director:



La seguridad no solo debe preocupar a quienes permanecemos en un vehículo, sea moto, carro, bicicleta. El riesgo lo corre cualquier persona. Pero esta situación lamentablemente no tiene prioridad. Nadie sale con la mentalidad o de morir o de matar a alguien, pero qué duro es ver, al recorrer las calles mientras manejo, lamentables hechos, muertes trágicas, mientras la imprudencia acecha. Es fundamental tomar conciencia de saber qué significa una señal y qué tipo de señal es, tal vez de esta forma podamos evitar el riesgo que corremos cada uno. Creo que hay mucho por hacer respecto a eso, e incluso, que debemos empezar por ver más allá de nuestro camino, mirar un poco alrededor y saber que el cuidado de todos está en un poco en cada uno.Karen Lorena Carvajal

Movilidad eléctrica

Señor director:



Sobre el artículo ‘Habría otro impuesto a los carros para incentivar movilidad eléctrica’, publicado el 17/4/2021 en la página 2.4, muy plausible el proyecto de ley que se ha presentado al Congreso para incentivar la movilidad eléctrica en el país. Sería conveniente incluir en este proyecto incentivos tributarios a las estaciones de gasolina que instalen puntos de carga para los vehículos eléctricos, con el fin de facilitar y acelerar el cambio de vehículos con motores de combustión interna a eléctricos.



Además, sugiero que evalúen la posibilidad de establecer una fecha a partir de la cual solo se podrán vender en Colombia vehículos eléctricos. De esta manera seguiríamos el ejemplo del Reino Unido, que definió el 2030 para este propósito. Igualmente debe considerarse la introducción de cambios en las normas para la construcción de nuevas viviendas y edificaciones, para que sea obligatoria la instalación de puntos de carga para esto vehículos en los parqueaderos y garajes. Finalmente, que se evalúe la posibilidad de establecer un subsidio para la compra de vehículos eléctricos, como existe en Estados Unidos y otros países, lo cual facilitaría aún más la transición en el transporte.Víctor Manuel Daza G.

