La paz empieza en el hogar

Señor director:



Totalmente de acuerdo con su editorial ‘El flagelo que persiste’ (21-10-2020), sobre la persistencia y el aumento de episodios de violencia intrafamiliar. Como el editorial lo afirma, este es un asunto de todos. El lugar común, replicado por mucho político, de achacar a las autoridades la responsabilidad de estos episodios es negarse a afrontar una realidad que nos atañe a todos. Familias permisivas con la violencia y parejas incapaces de resolver sus controversias. Y en medio de toda esta locura, los niños.

¿Con qué país soñamos si nuestros hijos tienen de ejemplo en sus casas la violencia? ¿Si ven a sus papás insultarse y agredirse? ¿Aprenderán que así es como se resuelven las diferencias? Y lo más grave: muchas veces justificamos la violencia con engañosas y endebles razones culturales: es que así los criaron, es que son pobres, es que no tienen estudios. La verdadera paz la formamos en nuestras casas porque hasta que no saquemos la violencia y el machismo de nuestros hogares, poco y nada, como sociedad, podremos lograr.Giovanny Caicedo

Centenario del himno nacional

Señor director:



El pasado 18 nuestro país celebró un siglo de haberse oficializado el himno nacional, mediante la Ley 33, del 18 de octubre de 1920, como resultado de una propuesta hecha dos meses antes por el representante nariñense Sergio Burbano, aprobada por el Congreso de la República en pleno, que mereció la firma del presidente de la República, el escritor y político antioqueño Marco Fidel Suárez.



La primera grabación fonográfica se había hecho diez años antes, en los estudios de la Columbia Phonograph de NYC, por el grupo musical colombiano La Lira Antioqueña, que se hallaba debutando en la ciudad.



La oficialización del himno incluía el reconocimiento de los derechos de autor para los herederos del compositor italiano Oreste Sindici. De obligatoria enseñanza en las escuelas y colegios de la nación, el gobierno del presidente César Gaviria dispuso su transmisión diaria a las 6 a. m. y a las 6 p. m. en todas y cada una de las emisoras país.



Saludamos este glorioso centenario, sintiéndonos orgullosos de este símbolo de la nacionalidad colombiana.José Portaccio Fontalvo

El ejemplo indígena

Señor director:



La minga indígena, en su marcha del pasado lunes en Bogotá, les demostró a Fecode y demás sindicatos, a los partidos y grupos políticos, y en general a los colombianos y organizaciones sociales del país, que se puede hacer buen uso del legítimo y democrático derecho a la protesta pacífica, impidiendo con firmeza y rigurosidad la infiltración de los vándalos y desadaptados, las agresiones a los miembros de la Fuerza Pública y ciudadanos no participantes, la destrucción de bienes públicos y privados, la parálisis de la ciudad y el bloqueo del transporte. Buena lección y ejemplo. Bien, también, por la pública y contundente declaración de irrestricto apoyo a la Policía Nacional hecha por el comandante del Ejército, en la misión de garantizar la protección y seguridad ciudadana e institucional, sin menoscabo del ejercicio pacífico de los derechos ciudadanos. Urge la restauración de la autoridad, el orden y la justicia.Luis Iván Perdomo Cerquera

