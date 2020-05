Confinamiento de los mayores de 70

Señor director:



Excelente el artículo sobre la encrucijada de los mayores de 70 años y el confinamiento de 62 días que cumplen hoy (para Bogotá y algunos departamentos son 4 días más, por cortesía de sus mandatarios locales).

Como muy bien lo explica el doctor Carlos Alberto Cano, la ampliación hasta el 30 de junio requiere un análisis extenso, y como agrega el doctor Rodrigo Córdoba, el confinamiento está ocasionando desde el punto de vista mental y físico problemas muy serios que sobrepasan la protección que se buscaba.



Los derechos a la libertad, la autodeterminación y la salud de los más de 2 y medio millones de colombianos que somos mayores de 70 años están siendo conculcados, y ojalá el Gobierno actúe con prontitud y diligencia para definir las medidas que regirán para el futuro.



Hernán Beltz Peralta



* * * *



Señor director:



Reconforta mucho saber que el presidente Duque nos va a permitir a los adultos mayores disponer de dos horas a la semana, en un horario que está estudiando, para que podamos tomar el sol, salir de nuestro sedentarismo, hacer deporte, tener otras actividades y poder verificar que no nos hemos muerto.



Deben necesitarse muchos expertos en psicología, geriatría, sociología, economía, etc., para poder llegar a tomar una decisión tan profunda.Diego López Arango

Más educación, menos delito

Señor director:



Ciento cuarenta por ciento es la cifra de hacinamiento en las URI. Todo ser humano tiene derechos, sin importar si se está privado de la libertad. La prioridad de todo Estado debe ser la resocialización del individuo, para que al finalizar su pena se reintegre a la sociedad de una manera adecuada, evitando la reincidencia.



Al ver el alto promedio de hacinamiento en las cárceles, observamos que los detenidos no son tratados con dignidad, no se dispone de camas, duermen sobre colchones en el suelo, y al menos 856 internos están contagiados de covid-19. Si queremos lograr una verdadera descongestión del sistema carcelario, debemos trabajar y mejorar sustancialmente nuestro sistema de educación. Dentro de la población carcelaria, el 43 % apenas llegó a la primaria; el 17 %, a la secundaria, el 4 % pasó por un instituto técnico o tecnológico, y el 3 % son profesionales.Luis Daniel Barragán Peña

El ciudadano de a pie

Señor director:



Se habla, en general, de todo el ecosistema económico y se entiende que están dentro de Cámara de Comercio, y ahí se encamina el Estado a dar soluciones económicas blandas y créditos. Del ciudadano de a pie, los que salimos a diario a vivir del cada día, no se habla. Y allí sí hay necesidades. El Estado no ha estado con nosotros. Hay que salvar la economía, pero no dejar al ciudadano que vive del pan de cada día a su suerte. Las empresas tienen cómo defenderse. Recuerden que el pueblo es el que más necesita que el Estado sea su papá. Alejandra Ramírez Castaño





El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co