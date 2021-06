Conciencia del autocuidado

Señor director:



Es muy importante hacer un llamado a la conciencia sobre el autocuidado desde el Gobierno, los medios, la academia, la Iglesia, el voz a voz, para cuidarnos entre todos del contagio del covid-19. Estamos en un momento muy duro y triste: 100.000 muertos en año y medio, 600 fallecimientos diarios, escasez de UCI, miles de contagios diarios. ¿Eso no es una calamidad máxima para un país? ¿Eso no obliga a tomar medidas, a repensar si estamos tomando las previsiones necesarias?

No sé si hemos vuelto a la normalidad en el momento adecuado, pero los ciudadanos y los padres, sobre todo, tenemos que llamar al autocuidado. Se debe insistir en el tapabocas bien usado, el lavado de manos constante, la circulación del aire, que los centros comerciales y el transporte tomen todas las medidas. Relajarnos ahora es muy peligroso. No estamos en la normalidad, estamos lejos de ella, pues el virus avanza imparable. Eso debe ser claro. El Gobierno tiene que encabezar una cruzada urgente. Por falta de consciencia y disciplina no se pueden seguir perdiendo vidas.Ángel María Aguilar

Faltan la cívica y la urbanidad

Señor director:



En las buenas épocas teníamos dos materias muy importantes, como eran la cívica y la urbanidad. La cívica nos enseñaba los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos, la relación para una buena convivencia social entre personas y el comportamiento elegante de tratar y respetar a las personas.



En la urbanidad nos enseñaban la forma de comportarnos en todos los lugares: en el hogar, estudio, trabajo e inclusive en la calle. Nos enseñaban sobre el aseo, el vestido y los modales en la mesa, entre muchos otros.



Lamentamos que hayan quitado estas dos materias tan importantes, que tanta falta les están haciendo a algunos jóvenes de hoy, puesto que no respetan absolutamente a ningún mayor ni a la autoridad y creen que no tienen deberes para con nadie. Seguro que de haber recibido esta educación, no pasarían muchas de las cosas que hoy están pasando y tendríamos una mejor convivencia.Julio César Patiño Díaz

Se fue Álvaro Villalba

Señor director:



Tras la partida de Raúl Carvajal, Junior Jein y Monseñor Alirio López Aguilera, ahora se suma la de la música andina colombiana; se trata del maestro Álvaro Villalba, del dueto Silva y Villalba, más considerados como los Mariscales de la Hispanidad, fallecido el pasado 17 de junio en la capital musical de Colombia, Ibagué, a los 89 años. Nacido en El Espinal, en 1931, conformó el dueto junto con Rodrigo Silva en 1966 hasta su muerte en 2018. Una gran trayectoria de 35 años durante la cual grabaron 500 canciones y lograron 300 reconocimientos a nivel mundial. Son inolvidables interpretaciones como Los guaduales, Espumas, Se murió mi viejo, Campesina santandereana, entre otras, de compositores como Jorge Villamil Cordovez o José A. Morales. Fue uno de los duetos musicales más grandes de la época dorada de la música tradicional colombiana, junto con sus antecesores Garzón y Collazos. Álvaro Villalba, un gran maestro de la música, merece un gran homenaje.Édgar Alberto Sánchez Moreno

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co