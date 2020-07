La hora de crear y avanzar

Señor Director:

​

No es necesario ser economista o docto en la materia para entender que la economía es el corazón de una sociedad. Si no se genera producción, transformación o valor agregado en todas las áreas, estamos llamados a la crisis total. ¿De dónde salen los impuestos, los recursos para el sostenimiento de nuestro diario y el equilibrio y crecimiento de toda una sociedad? Recordemos que los recursos de los países, así sean los más ricos, son finitos.

En este tiempo de desazón, es hora de ir planeando la reactivación económica, y el mayor empleador que hay es el Estado, con grandes proyectos y obras de infraestructura. Se necesita apoyo enorme a la producción agrícola, pequeña, mediana, grande, y a la industria en general. Y así reactivar todo el aparato productor en los diferentes sectores. Nacerán nuevas necesidades, nuevos productos y nuevas formas de consumo. Será, entonces, el gran momento de innovación y creatividad industrial, agrícola, comercial y de servicios.Gerardo Prada Ahumada

Todos en favor de todos

Señor Director:



El covid-19 es una enfermedad demasiado seria, dolorosa y cruel. Como pandemia que es, tiene el poder de infectar a todas las personas, sin distingos de edad o condición social. Solo se tiene verdadera conciencia de su peligrosidad cuando la sentimos cerca, sea en un compañero de trabajo, en un familiar o en un amigo. O cuando conocemos de familias que la padecen y algunos de sus miembros se van para siempre, sin poder sus deudos despedirlos como es tradicional.



Cada vez más iremos sabiendo de casos, lejanos y cercanos. Dicen los que más saben que en estos días estamos en uno de los momentos más difíciles, de mayor contagio. Entonces, por favor, no es hora de rebeldías, ni de jóvenes ni viejos. Cuidémonos, por favor, usemos el tapabocas, inclusive cuando nos visiten quienes creemos que están sanos. Y si la visita no es indispensable, no la hagamos. Eso más o menos me aconsejó un médico amigo que cumple su maravillosa labor en un hospital donde ya no hay UCI libres. Hay que oír a los que saben. Todos en favor de todos.Carmen Rosa Novoa

La situación del fútbol

Señor Director:

​

Qué mal está el fútbol colombiano. El campeonato, suspendido por causa de la pandemia, y sin un horizonte claro para su reanudación.



La situación financiera de los equipos, en cuidados intensivos. El expresidente de la Federación colombiana Luis Bedoya, vinculado al escándalo de corrupción de la Fifa, pendiente de condena en EE. UU. Los actuales dirigentes de la Federación y de la Dimayor, sancionados por la SIC, acusados de participación en la reventa de boletas para los partidos de la selección Colombia en la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018.



El actual presidente de la Dimayor, en la cuerda floja por incumplimientos económicos con los equipos. Y, para rematar, un grupo de equipos quieren montar un nuevo campeonato excluyendo al Independiente Santa Fe, primer campeón del fútbol colombiano. Mario Patino Morris





El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co