Zarpazo a pensionados

Este 19 de abril publicaron una carta del señor Luis Fernando Acero Góngora en la que, ante el intento de desmejorar dramáticamente a los pensionados, señala que es obligación constitucional respetar los derechos adquiridos y mantener el poder adquisitivo de las pensiones.

Se supone que los mayores son personas que merecen la protección especial del Estado y que se los debe subsidiar y eximir de cargas tributarias. En contravía de tan sagrados principios, durante la pandemia fueron confinados y atropellados, tratados peyorativamente de abuelitos y gravados con el impuesto covid-19. Un zarpazo a las pensiones. Ahora vemos, aterrados, que el ministro Carrasquilla, en su propuesta de reforma, quiere exprimir las pensiones, al tiempo que los servicios públicos tendrán alzas desmedidas al tener IVA del 19 %. ¿Será que estos inclementes burócratas no tienen alma?José Joaquín Gori Cabrera

Aplazar la Copa América

En medio de la emergencia sanitaria, las muertes, la desolación y la desesperanza por la pandemia, Colombia insiste en realizar la Copa América de fútbol que le corresponde organizar con Argentina. Precisamente, el primer mandatario del país gaucho, Alberto Fernández, puso en duda el compromiso de Argentina con dicha competencia por el alto número de contagios de covid-19. Colombia, donde la situación no es nada diferente, pretende mantener en firme la sede de un torneo que exige grandes sumas de dinero en su organización y una logística rigurosa, entre otras cosas, que el país no está en condiciones de dar, y menos cuando la tercera ola de contagios nos golpeó más fuerte en todos los aspectos. Para los futboleros sería maravilloso ser locales del torneo continental, pero en otras circunstancias. Se debería aplazar. Nuestros compatriotas se siguen muriendo a diario en los hospitales, y miles de personas esperan al menos una cama en UCI para no morir en sus casas sin asistencia médica.

Keyla Jiménez Flórez

Apoyar la creatividad

La actual situación mundial, y en especial en nuestro país, exacerbó niveles de creatividad no conocidos antes entre los colombianos. Cada día se ve un nuevo proyecto productivo como respuesta a la necesidad económica generada por la pandemia. Ahora bien, con tan alta capacidad creativa rondando y exhibiéndose en cada esquina, debería el Gobierno apoyar y fortalecer estas industrias, siendo coherente con la propuesta de la industria naranja.Diego Ramírez

Cine y arte por TV

Cuando vivimos días duros, tristes y de confinamiento en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y otras, la televisión nacional debería revivirnos los grandes clásicos del cine. Películas familiares que nos distraigan y nos hagan olvidar un poco esta tragedia. Ojalá esas viejas películas de humor. Inclusive, las de vaqueros. ¿Qué tal que un artista nos diera clases de pintura y otro, de música, como se está haciendo con la cocina? Tendrían gran audiencia.José Francisco Piñeres

