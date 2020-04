Señor director:



El Presidente extendió la cuarentena, seguramente asesorado por la comunidad científica y el equipo económico. No sé cuánto va a perder el país en producción, imagino que es incalculable por ahora. Muchas fábricas paradas, el transporte, el turismo, el consumo de bienes. Pero hay que hacer el sacrificio, de lo contrario podríamos perder el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, y eso se paga en vidas. Ya hemos ganado mucho al prepararnos para lo que puede venir.

Uno se puede desesperar por falta de actividad, de distracción, de deporte, de poder visitar a su familia, pero tenemos que hacer sacrificios de toda índole para evitar desgracias imparables. Solo tenemos que mirar países como España, Italia y el mismo Estado Unidos, que han enterrado a miles de ciudadanos. Y, por favor, denunciemos la violencia intrafamiliar, que es un azote de puertas para adentro. Paciencia y colaboración, por favor, seamos niños, adultos o abuelos.



Carmen Rosa Novoa

Las ciencias médica y política

Señor director:



La superación de la pandemia requiere liderazgo político, administración proba, rigor científico y capacidad de adaptación social. El Gobierno ha mostrado ecuanimidad y sensatez, aunque es necesario corregir la paquidermia burocrática para apalancar la economía de los trabajadores informales, las pymes y el sistema de salud. Hoy deben confluir la genuina ciencia política, como disciplina intelectual, que abarca el entendimiento de patrones sociológicos, económicos, antropológicos, psicológicos y estadísticos dirigidos a maximizar los beneficios sobre los riesgos, y la ciencia médica con los protocolos, la experiencia y el talento individual que están salvando vidas. Ojalá surja el “nuevo modelo de capitalismo que implique una inversión con rentabilidad social”, especialmente en un nuevo sistema de salud. Queremos ver a científicos políticos, no a burócratas, en equipos multidisciplinarios con los médicos, integrados al Gobierno y la sociedad, dirigiendo un nuevo pacto social.



Carlos H. Quintero B.

El impuesto predial

Señor director:



En vista de la difícil situación que estamos pasando, y viendo que se están enviando salvavidas a todos los sectores de la sociedad, ¿qué va a pasar con el pago de impuestos en Bogotá? Estamos pasando por una difícil situación económica ante el cierre de nuestros negocios, y ha sido difícil conseguir los ingresos a los que estábamos acostumbrados. Lo único que se nos ha dicho es que se aplazan las fechas de pago. Es necesario que la señora alcaldesa cumpla con sus promesas de campaña, como ya lo está haciendo el alcalde de Medellín, de reducir el impuesto predial o, en su defecto, por lo menos congelarlo.



En cuanto al impuesto de vehículos, también se deben tomar medidas, ya que, como vamos, los autos van a permanecer guardados durante un largo tiempo. También se debe tener en cuenta la vigencia del Soat para que exista alguna forma de compensación por el no uso de los carros durante el tiempo que dure esta emergencia. César Claros Flórez