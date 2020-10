Curarnos como sociedad

Señor director:



Me pareció preocupante, además de triste, la noticia en EL TIEMPO sobre los 242 ataques que ha sufrido, entre enero y septiembre de este año, la Misión Médica en Colombia, en especial a trabajadores que atendían a pacientes de covid-19.

Esas son actitudes que nos pintan como una sociedad intolerante y llena de prevenciones, sin solidaridad ni respeto. De verdad, triste que alguien cuya misión es llevar salud y salvar vidas sea atacado. Algunos fueron agredidos acusados de negligencia médica o porque los agresores pensaban que eran foco de contagio.

Seguramente hay casos de desespero, pero no nada justifica estos hechos.



Por lo general, el personal médico hace sus mejores esfuerzos, se sacrifica, busca ayudar con los elementos disponibles. Ellos también han puesto un alto número de víctimas en esta pandemia. Lo que merecen es gratitud. Por eso me emocionó que en los partidos de fútbol del fin de semana fueran aplaudidos.



Es urgente que la sociedad sea educada desde las escuelas en respeto y en valores. Porque un día se irá la pandemia, pero lo que somos como sociedad se demorará en sanar.Lucila González de M.

Bogotá

Los deportistas no son ‘capos’

Señor director:



Toma fuerza día a día la utilización de la palabra ‘capo’ para referirse a alguien importante o principal por sus cualidades dentro de un equipo de fútbol o en el ciclismo. Vocablo utilizado por locutores, comentaristas y hasta por analistas de renombre.



Considero que el idioma castellano es amplio y generoso con los adjetivos para que nos peguemos de palabras que en su definición están muy emparentadas con las mafias. Esa palabreja nos hace recordar al tal Al Capone y a otros bandidos que les han hecho tanto daño a las sociedades.



Es una locución adjetiva que siempre que la oigo me desanima. Nuestro castellano tiene expresiones más eufónicas que esa. Utilicemos lenguajes de paz y de concordia.Rogelio Vallejo Obando

Bogotá

Raíces de la minga

Señor director:



Sobre la movilización de los indígenas, es bueno recordar que en la conquista de América surge la duda de si los indígenas tenían alma. Con la bula Sublimis Deux, el papa Pablo III dijo que sí la tenían. Por esto sobrevinieron las encomiendas, que consistían en dar a un conquistador macrorregiones para que ‘cristianizaran’ a los indios. Dicen los historiadores que así nació el latifundio.



En su actividad, el Incora tituló tierras a indígenas, negros y campesinos. Pero muchas de estas han pasado por compra o por despojo a manos de narcocultivadores o terratenientes.



Lo que esperamos es que se dé el diálogo con el Presidente, dentro de las directrices del papa Francisco en su última encíclica, Fratelli tutti, en la que clama por la paz, por la justicia para la defensa de la vida y por el bienestar para los más necesitados.Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

