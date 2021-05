Primero el interés general

Señor director:



El mejor gobierno es el que hace prevalecer la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. Únicas garantías de la coexistencia pacífica, y de bienestar general. Hoy contamos con una Constitución que integra el proyecto global más evolucionado para la superación de la pobreza, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la hoja de ruta de los acuerdos de paz, que preparó el terreno para su aplicación. Mediante uno de los más avanzados modelos de negociación, que logró poner de acuerdo posiciones mortalmente irreconciliables, con un enfoque multifactorial, en el que no hay dos enemigos enfrentados, sino múltiples campos de análisis. Este argumento es irrebatible, aglutina el apoyo internacional, y su implementación está dirigida a prevenir la ruina y la victimización en curso por conflictos irresolutos. Unámonos todos, los de derecha, centro e izquierda. Renunciando a la pugnacidad y a los intereses particulares, que nos tiene sumidos en este mortal marasmo. Solo se necesitan voluntad política y racionalidad.Carlos H. Quintero B.

Deporte y educación

Señor director:



El deporte y la educación son dos fortalezas de la sociedad que tienen que ser impulsadas en forma permanente, al costo que sea. Esto ha dado resultado en varios países, no es un descubrimiento nuevo. Hoy viene esto como anillo al dedo ver al gran ciclista Egan Bernal, con qué coraje, con que garra ejemplares, defendiendo su nombre y el de Colombia en el Giro de Italia. Lo hace con un orgullo que expresa, inclusive con lágrimas. Mientras tanto, otras juventudes aquí, los vándalos, llenos de odio, tratan de destruir los bienes del pueblo. Aunque hay millones más que marchan pacíficamente en busca de un futuro mejor. Ojo a esos jóvenes, que necesitan pista, empleo, oportunidades. Educación gratuita y después, oportunidades de futuro. Y ojalá los que creen que con destruirlo entiendan que nos hacen daño a todos. Que no desfoguen su odio en nuestros bienes.Carmen Rosa Novoa

Cuidado con los estafadores

Señor director:



Indiscutiblemente, las más conocidas modalidades de estafas son las ‘pirámides’. Además, existen muchos timadores que ingresan a nuestras direcciones de correo electrónico para ofrecernos millonarias sumas de dinero por herencias, fondos que han abandonado en entidades bancarias y hasta participaciones en premios de loterías.



Ahora también se conoce el sistema de estafa ejecutado por individuos que piden en préstamo determinada suma de dinero. Por lo general, estos estafadores afectan a personas con sumas de dinero que no son millonarias. En esta actividad delictiva el fuerte de los estafadores, según algunos afectados, son pensionados y personas que frecuentan sitios populares.



Las autoridades investigan una banda de estafadores que actualmente delinque, mediante esta última modalidad, en los departamentos de Huila, Tolima y algunas poblaciones de Cundinamarca. Lo mejor es que haya conciencia y cuidarnos.Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co