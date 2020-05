Mantener las medidas

Señor director:



Es clave que el Gobierno, con todo su equipo de expertos, dirija las medidas que ellos crean más convenientes frente al coronavirus y que nosotros, los ciudadanos, las acatemos obligatoriamente. Creo que como se está haciendo, tanto en Bogotá como en el país, ha impedido que lleguemos a situaciones tan duras como en otros países, entre ellos los hermanos chilenos, ecuatorianos y peruanos.

Todos tenemos que poner el máximo de sacrificio, pues un desborde del coronavirus sería una tragedia que costaría más en vidas, pero también en economía, pues las vidas productivas valen mucho. Bien que la apertura se haga despacio, pues dar largada es arriesgar lo alcanzado. No se pueden abrir fronteras, por ejemplo, ni relajar los protocolos. Y que se multe a quien no lleve tapabocas y, en general, a quienes se vuelen las medidas. El Gobierno, los gobernadores y alcaldes deben seguir firmes.Pedro Samuel Hernández

Recuperar los bienes

Señor director:



El país celebra con mucho agrado la conformación del grupo denominado los tres mosqueteros para combatir la corrupción, del cual hacen parte los entes de control del país. Estos deben buscar mecanismos que les permitan recuperar los dineros robados por las “ratas de alcantarilla”, como bien los denominó el presidente Duque.



¿Qué hacer? Se necesita modificar el modo de actuar. Se requiere diseñar mecanismos legales que permitan guardar a los ladrones en los penales una vez se conozcan los delitos, y que una condición inamovible para lograr su libertad sea cuando se recupere el dinero. No podemos seguir en el cuento de que pasen años sin que nada pase. El país celebrará y apoyará las medidas. En estos momentos de pandemia, los entes de control serán considerados héroes si logran recupera la plata para atender tantas necesidades sociales.Gabriel Remolina Ordóñez

Memorias de Avianca

Señor director:



La crisis económica de Avianca trae a la memoria un episodio hasta ahora inédito. Scadta, la empresa que originó el nombre de la aerolínea, le puso alas a la ambición de un boyacense de ocupar la silla de los presidentes colombianos. Fue célebre el viaje en hidroavión para asistir a un homenaje en Puerto Berrío que hizo el entonces aspirante Enrique Olaya Herrera, y que constituyó un espectáculo divertido al acuatizar en el río Magdalena, algo hasta entonces desconocido. En 1930, aquel pasajero de la hoy Avianca ‘aterrizó’ en la presidencia y así retornó el liberalismo al poder.Miguel Roberto Forero García

La nueva educación

Señor director:



Con relación a su editorial del día domingo, ‘La docencia en la tormenta’ (17-5-2020), es claro que hasta la educación tiene que reinventarse. He sido testigo de los cambios tanto en las clases de colegio como de universidad, y, aunque al inicio cuesta un poco, la virtualidad en las clases llegó para quedarse. Resulta difícil pensarlo para aquellas zonas del país en las que por falta de internet o por carencia de recursos no se ha podido avanzar. Ahí está el reto del Gobierno Nacional, en cabeza de la nueva Mintic.Gustavo Andrés Piedrahíta F.







